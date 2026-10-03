Această întâlnire extrem de neobişnuită nu a fost anunţată de administraţia Trump. Ultima dată când a avut loc o întâlnire similară a fost în iunie 2025, cu doar câteva zile înainte ca Israelul să intre în război cu Iranul.

Vicepreşedintele Vance a prezidat întâlnirea, au precizat oficialii.

Printre ceilalţi participanţi s-au numărat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, emisarul Casei Albe Steve Witkoff, directorul CIA John Ratcliffe şi preşedintele Comitetului şefilor de stat major, generalul Dan Caine.

”S-au luat decizii sau, cel puţin, s-au purtat discuţii aprofundate”, a declarat unul dintre oficiali, referindu-se la criza din Orientul Mijlociu.

Casa Albă a refuzat să comenteze.

În contextul în care negocierile au ajuns într-un impas, preşedintele Trump ia în considerare reluarea operaţiunilor militare de amploare în Iran.

Vineri după-amiază, în timp ce consilierii săi se aflau la Camp David, Trump a fost întrebat de jurnalişti care va fi următoarea sa mişcare în privinţa Iranului.

„Acum trebuie să iau o decizie: fie Iranul semnează acordul, fie acesta nu va mai exista”, a declarat el.

În acelaşi timp, i se cere lui Trump să se alăture ofensivei planificate de Arabia Saudită împotriva rebelilor houthi din Yemen.

Saudiţii îl îndeamnă pe preşedinte să lanseze atacuri aeriene împotriva acestora.Trump s-a arătat reticent faţă de această idee, dar oficialii americani spun că s-ar putea răzgândi.

„Dacă v-aş spune, aţi avea o ştire importantă”, a spus el. „Dar veţi vedea. Lucrurile merg foarte bine. Iranul nu se descurcă prea bine.”