Localnicii, dar și turiștii, au exersat caligrafia niponă, au învățat jocuri de cărți specifice Asiei și au aflat că anime-urile contemporane au impus o nouă cultură în rândul tinerilor din întreaga lume: cosplay.

Pasionați de animații, jocuri video, filme și benzi desenate, tinerii ies pe stradă costumați în personajele favorite. Acesta este cosplay – adică jocul costumat – apărut în Japonia anilor '70 și devenit fenomen global.

Ilinca Rujan – „Mangle”: „Japonia este cunoscută pentru anime-uri și foarte mulți oameni au început să se costumeze în diferite personaje din acele anime-uri.”

Reporter: Cu anumite ocazii sau așa, pur și simplu?”

Ilinca Rujan: „Pur și simplu, pentru a se exprima, pentru a aduce personajele la viață!”

Maria Mihalache– „Bonnie”: „Îmi place să fiu altceva! Adică să nu fiu eu mereu, pentru că mă plictisesc de mine.”

Două adolescente urmăresc un serial inspirat din viața scriitorilor celebri, iar asta le-a deschis apetitul pentru literatura universală:

„Sunt personaje inspirate după autori reali, cum ar fi Osamu Dazai, Fiodor Dostoievski, Nikolai Gogol.” (...)

„Este un motiv să vă apucați de citit! Influențează pozitiv. Am citit Crimă și pedeapsă, Dezumanizată, Amurg. O grămadă!”

La festivalul de la Brașov, anime-urile moderne s-au împletit cu vechile tradiții japoneze. Una mai puțin cunoscută nouă este furoshiki – adică arta împachetării obiectelor în material textil.

Irina Neculai– profesoară de japoneză: „Se poate împături un obiect de orice dimensiune și de orice formă, și de asemenea putem să facem gentuțe.”

Tanabata este festivalul stelelor și al dorințelor, așa că vizitatorii au fost invitați să-și scrie dorințele pe o hârtie și să le atârne în copac.

Corina Zamfir, organizatoarea festivalului: „Este bazat pe o legendă cu două stele care apar apropiate pe cer o singură dată pe an – Vega și Altair. De acolo a pornit o poveste de dragoste cu doi îndrăgostiți care se pot vedea o singură dată pe an și își pun dorințele asupra stelelor ca să li se împlinească.”

În România există mai multe asociații care promovează cultura niponă, iar oricine este interesat se poate înscrie la cursuri de limbă japoneză.