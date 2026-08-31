Mesajul președintelui Nicuşor Dan de Ziua Limbii Române: „Pentru prima dată aniversăm împreună în trei ţări”

"Suntem uniţi de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie şi ne deschide viitorul. La mulţi ani, Limbii Române şi tuturor celor care o vorbesc, o scriu şi o păstrează vie!", declară preşedintele.

Conform lui Nicuşor Dan, protejarea drepturilor românilor de pretutindeni şi promovarea limbii şi culturii noastre rămân obiective esenţiale ale statului român dincolo de graniţe.

Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificaţie aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei ţări, România, Republica Moldova şi Ucraina", transmite preşedintele.





Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, la Chişinău, că a reprimit asigurări, în cadrul discuţiilor purtate cu omologul său ucrainean, că reforma educaţiei care este programată a avea loc în ţara vecină va avea în vedere drepturile comunităţii româneşti.

Nicuşor Dan a anunţat că joi, la Chişinău, a avut discuţii cu omologul moldovean, Maia Sandu, şi discuţii trilaterale, la care a participat şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

"Pe partea bilaterală cu Moldova, asigurarea legăturii strânse pe care o avem, România cu Republica Moldova. Aceeaşi istorie, aceeaşi cultură, aceeaşi identitate până la urmă", a explicat Nicuşor Dan.

El a vizitat, la Cahul, un cămin studenţesc şi o clădire a primului teatru construit de la zero în Republica Moldova după 1991, obiective care sunt finanţate parţial de către România.

Nicuşor Dan a abordat şi problema învăţământului în limba maternă pentru comunitatea românească din Ucraina.

"Pe relaţia bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaţionale, tranzitul viitor de cereale inclusiv prin Portul Constanţa, am reconfirmat poziţia Ucrainei faţă de minoritatea românească. Mâine, după mulţi ani de întrerupere, va avea loc o şedinţă a Comitetului mixt care priveşte minorităţile şi am reprimit asigurări că în urma reformei educaţiei din Ucraina şcolile româneşti nu vor avea de suferit şi este o reformă care e prevăzut să fie pusă în practică în toamna anului viitor şi între timp o să avem timp să reglăm toate mecanismele astfel încât nicio şcoală românească să nu aibă de suferit", a declarat Nicuşor Dan.

Cazul Pahonțu

Numele președintelui Nicușor Dan a revenit în atenția publică în ultimele zile, după ce jurnaliștii de la Recorder au susținut, în urma unei anchete bazate pe documente și mărturii, că șeful SPP, Lucian Pahonțu, aflat în funcție de peste două decenii, ar fi făcut parte din trupele de represiune trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 și ar fi fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, din Piața Universității.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că şeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), Lucian Pahonţu, nu este în situaţia unei persoane care a participat la acţiuni represive la Revoluţia din 1989 sau la mineriadele din anii 1990. "Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conţinut. Nu ştiu care e scandalul", a spus Nicuşor Dan.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP), condus de generalul Lucian Pahonţu, nu este un serviciu secret.

Întrebat dacă va solicita CSAT înlocuirea lui Pahonţu, Nicuşor Dan a declarat: ”Reprimarea manifestaţiilor de la Revoluţie, respectiv de la Mineriadă, fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta şi îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuşi să o facă, trecând aşa de mult timp de la acele evenimente. Ăsta e unul. Doi - orice persoană care a reprimat, participând la vreuna din aceste acţiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcţie înaltă în statul român. Trei - domnul Pahonţu nu e în această situaţie”.