Ziua Limbii Române, sărbătorită în premieră la Cernăuți. ”Asistăm la un moment istoric”

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Agerpres

Ziua Limbii Române a fost marcată, sâmbătă, în premieră, la Cernăuţi. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat în martie decretul privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina, pe data de 31 august.

autor
Cristian Anton

Reprezentanţii autorităţilor române, ai diplomaţiei române din Ucraina, dar şi ai comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi au depus coroane de flori la statuia lui Taras Shevchenko şi la statuia lui Mihai Eminescu din centrul oraşului, scrie Agerpres.

De asemenea, au fost aprinse candele la Memorialul Eroilor din Piaţa Centrală din Cernăuţi.

La eveniment au participat ambasadorul României la Kiev, Victor Micula, consulul general al României la Cernăuţi, Irina Loredana Stănculescu, secretarul de stat în Ministerul Culturii, Diana Băciuna, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, dar şi guvernatorul militar al regiunii Cernăuţi, Ruslan Osipenko, şi preşedintele Consiliului Raional Cernăuţi, Mykola Guitor.

Ulterior, oficialii români au avut o întrevedere cu liderii comunităţii româneşti la Palatul Naţional.

"Asistăm la un moment istoric, pentru că, pentru prima dată în istoria noastră, România, Republica Moldova şi Ucraina sărbătoresc Ziua Limbii Române în aceeaşi zi. Şi mă bucur să văd reacţia pe care decretul preşedintelui Zelenski din martie a generat-o în rândul autorităţilor din Ucraina", a declarat ambasadorul Victor Micula.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Culturii Diana Băciuna a apreciat declararea datei de 31 august drept zi a Limbii Române.

Ziua Limbii Române este sărbătoare în Ucraina, desemnată prin decret prezidențial de către Volodimir Zelenski

Oficialul guvernamental a mulţumit românilor din Ucraina pentru păstrarea şi promovarea limbii române.

"Vreau să mulţumesc tuturor părinţilor care au transmis copiilor limba română, tuturor artiştilor care o cântă, tuturor scriitorilor care îşi exprimă gândurile folosind limba română, tuturor jurnaliştilor, tuturor celor care au reuşit să o transmită din tată în fiu, din mamă în fiică. Este meritul tuturor membrilor comunităţii din Ucraina că au păstrat limba română", a afirmat Diana Băciuna.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat, în martie, decretul privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina.

''În vederea dezvoltării înţelegerii reciproce, respectului reciproc şi cooperării în relaţiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural, având în vedere conservarea identităţii şi dezvoltând identitatea lingvistică şi culturală a cetăţenilor ucraineni, decretez: Se instituie Ziua Limbii Române în Ucraina, care va fi sărbătorită anual la 31 august'', se arăta în decretul semnat de Zelenski. 

Pe 31 august am putea sarbatori Ziua Limbii Romane. Ce se va intampla in toate institutiile publice

Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: ziua limbii romane, sarbatoare, cernauti,

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