Maximele pleacă de la 17 grade în sudul litoralului și ajung la 25...26 de grade în Banat și în Crișana.

Vremea în țară

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici avem soare toată ziua, însă vântul bate mai tare în zona litoralului, pe unde ajunge la viteze de 45 km/h. La amiază, maximele ating 20 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim tot cer senin și temperaturi potrivite momentului, de 20...22 de grade. Vântul adie plăcut și nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina domină atmosfera însorită. În unele zone apar câțiva nori inofensivi, vântul nu pune probleme, iar în miezul zilei se ating 21 de grade.

Vreme frumoasă găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Soarele strălucește toată ziua, iar după-amiază și la noapte se înseninează complet. Maximele rămân la valori similare cu cele de ieri și vor fi în jur de 22 de grade.

În vestul României urmează o zi însorită. Ploile lipsesc din prognoză, iar în această zonă va fi cel mai cald din țară. După prânz, temperaturile urcă până la 25, poate chiar 26 de grade.

În Transilvania avem o dimineață foarte rece în depresiuni, pe unde temperaturile au coborât sub pragul înghețului și sunt condiții de brumă. La ora 7, erau minus 4 grade la Miercurea Ciuc. Soarele încălzește treptat atmosfera, iar la amiază maximele ajung la valori apropiate de normal. La Târgu Mureș vor fi 21 de grade.

În Oltenia găsim tot vreme frumoasă, cu cer mai mult senin. În primele ore este cam răcoare, dar temperaturile cresc de la o oră la alta și ajung la valori plăcute dupa pranz.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: soare toată ziua, vânt domol și temperaturi agreabile la orele amiezii. În Ploiești se vor înregistra 22 de grade.

Vremea în București

În București avem o dimineață răcoroasă. Cerul rămâne curat pe tot parcursul zilei, vântul abia se simte si după prânz se vor înregistra în jur de 23 de grade. Urmează o noapte senină, dar se face mai rece și vor fi 8 grade în centrul orașului și 4 grade la periferie.

Vremea la munte

La munte găsim tot vreme rece în primele ore, însă la amiază se face puțin mai cald decât ieri. Nu prea vedem norii, nici vântul nu pune probleme și urmează o zi frumoasă, cu temperaturi ușor peste mediile perioadei.