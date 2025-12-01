Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională: „Mândru să te reprezint”

01-12-2025 | 13:27
David Popovici

Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni.

Claudia Alionescu

"La mulţi ani, România! Mândru să te reprezint!", a scris Popovici pe reţelele sociale.

În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022.

În plus, la 100 m liber a stabilit un record european şi record al competiţiei (46.51).

