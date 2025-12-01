Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională: „Mândru să te reprezint”
Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni.
"La mulţi ani, România! Mândru să te reprezint!", a scris Popovici pe reţelele sociale.
În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022.
În plus, la 100 m liber a stabilit un record european şi record al competiţiei (46.51).
Sursa: News.ro
Etichete: David Popovici, mesaj, 1 decembrie,
Dată publicare:
01-12-2025 13:27