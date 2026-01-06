Gospodării și case inundate în Mehedinți, după topirea zăpezii. Apa în curți a ajuns și la jumătate de metru

În Drobeta Turnu Severin, mai multe gospodării au fost inundate de zăpada care s-a topit. Canalizarea nu a mai făcut față, iar apa a ajuns în casele oamenilor.

Pompierii au intervenit în această zonă din Drobeta-Turnu Severin, după ce gospodăriile oamenilor s-au transformat în lacuri. Zăpada s-a topit, iar canalizarea nu a mai putut prelua fluxul mare de apă.

Octavian Tudose, ISU Mehedinți: Se lucrează cu trei echipaje, două motopompe transportabile, o motopompă de debit mărit, remorcabilă, într-o zonă în care apa a ajuns deja la 60 cm adâncime. Gospodăriile sunt destul de afectate, cu apă de circa 30 40 cm, ajunsă inclusiv în beciurile caselor.

Localnică: E nasoală, nasoală, curțile pline de apă, chestia asta e de ani de zile. Când au făcut centura orașului nu au făcut canale de preluare a apelor, toate apele de pe câmp vin aici.

Problemele nu se opresc aici pentru că meteorologii au anunțat noi precipitații.

