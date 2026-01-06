Vremea azi, 6 ianuarie. Se mențin condițiile de polei, iar vântul se intensifică în sud-est și pe crestele montane

Vremea
06-01-2026 | 07:22
polei
Astăzi, atmosfera se menține închisă în cea mai mare parte a țării. Doar în sud-est apare trecător soarele. La munte o să fie lapoviță, iar la altitudini mari o să ningă.

În Banat, în Crișana și în Maramureș apar precipitații sub toate formele, iar în celelalte regiuni vor fi în special ploi.

Se pot acumula 10...20 de litri de apă pe metru pătrat. Se mențin condițiile de polei, iar vântul bate mai tare pe partea sud-estică și pe crestele montane. Nu mai ajunge însă la viteze mari. Temperaturile cresc față de ieri, în special în sud și în sud-est. În Dobrogea și în sud-estul Munteniei se vor atinge 16...17 grade.

Vremea în București

În București, vremea se încălzește astăzi. Temperatura urcă până la 8 grade. Atmosfera se menține închisă și o să mai plouă puțin sau o să fie burniță. Dimineața și noaptea e posibil să apară ceața.

Mâine se răcește ușor. Maxima se oprește pe la 6 grade – dar și aceasta este o valoare mai ridicată decât în mod normal. Mai apar câteva ploi slabe, trecătoare, iar mâine-noapte e posibil să fie lapoviță.

Joi, temperaturile continuă să scadă și vor fi cel mult 3...4 grade. Se intensifică vântul, iar în prima parte a zilei mai vin ceva precipitații slabe. Vor domina ploile, dar vor fi și condiții de lapoviță, chiar ninsoare.

Vineri se împrăștie norii. Avem o zi însorită, un pic de vânt și o maximă în jur de 5 grade.

Vremea la munte

La munte, astăzi găsim vreme închisă și multe precipitații. Temperaturile cresc în majoritatea masivelor, iar ninsorile apar la altitudini de peste 1700 de metri. Mai jos o să fie lapoviță sau ploaie și asta înseamnă risc de polei.

Mâine se răcește. Avem o zi cam mohorâtă, cu precipitații în special sub formă de ninsoare și un vânt mai intens la altitudini mari.

Joi se face și mai frig, iar în noaptea de joi spre vineri o să fie ger în toată zona montană. O să ningă din când în când, iar în zonele înalte o să fie viscol.

Vineri avem tot vreme rece, dar vedem soarele printre nori. Sunt și ceva condiții de fulguială, iar vântul bate mai tare la altitudini mari. Ninsorile revin în noaptea de vineri spre sâmbătă și vor cuprinde majoritatea masivelor.

