Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

06-11-2025 | 17:44
Shutterstock

Gigantul Carrefour a oferit mai multe informații privind posibila sa  plecare din România și anunță că va continua să investească în țara noastră și să își extindă rețeaua de magazine.

Aura Trif

Carrefour este în România și continuă să investească în România. Acesta ar fi, pe scurt, mesajul transmis de oficialii companiei, către ȘtirileProTV.ro, ca reacție la „la articolele apărute în media în privința operațiunilor sale locale”.

În rapoartele oficiale, prezentate investitorilor, Carrefour a recunoscut, fără a precizat ceva legat strict de o vânzare a operațiunilor, că în România condițiile economice s-au deteriorat pe fondul scăderii încrederii consumatorilor, pe fondul inflației în creștere, care afectează vizibil puterea de cumpărare.

Oficialii Carrefour au precizat, alături de rezultatele la nouă luni ale companiei că, în cazul României, măsurile de austeritate au afectat piața de retail și au dus la scăderea încerederii cosumatorilor, ceea ce afectează consumul. După aproape două săptămâni, reprezentanții companiei au venit cu o poziției oficială privind informațiile apărute în presă.

Poziția oficială a Carrefour

În ceea ce privește posibila renunțare la activitatea din România în favoarea altui competitor, oficialii companii nu au dat vreun alt răspund decât că „la jumătatea procesului de implementare a planului strategic Carrefour 2026, și ca răspuns la schimbările din piață, Grupul a desfășurat o analiză a portofoliului de activități, a tuturor verticalelor de business și modelelor organizaționale.”

De ce ar pleca Carrefour din România. Economist: „Dacă măcelăria e goală, pleacă”

„Articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacție nu reflectă un anunț oficial din partea companiei. Strategia Carrefour de prezență și investiții în România este cea comunicată către angajați, parteneri, investitori și în spațiul public”, au mai spus reprezentanții.

„România este o piață cu potențial, care a crescut modele profesioniste de retail, iar relațiile cu comunitățile locale ne confirmă că am făcut alegerea corectă să investim în dezvoltarea companiei pe piața din România. Toate acestea ne oferă suficiente motive să ne poziționăm în continuare ca un actor important pe piața de retail și ca unul dintre principalii inovatori ai acesteia”, a mai comunicat Gilles Ballot, CEO-ul Carrefour România.

Recent, informatia privind posibila plecare a fost prezentată de reputata publicație economică Bloomberg, care a anunțat că gigantul de retail a mandatat grupul financiar BNP Paribas să caute posibili cumpărători pentru afacerile din România.

