Paradox în retail. Plecarea Carrefour din România ar afecta cel mai mult afacerile locale. ”Suntem destul de îngrijorați”

Plecarea Carrefour din România ar putea afecta cel mai mult chiar afacerile locale, dacă locul francezilor va fi luat de un competitor prezent deja pe piață. Asta pentru că noua entitate va fi suficient de puternică încât să impună propriile condiții.

Carrefour se pregătește să plece din România și a mandatat deja banca BNP Paribas să-i caute un cumpărător.

Marea problemă este însă că dacă cele 458 de magazine Carrefour vor fi cumpărate de un alt mare retailer prezent pe piața din România, acesta va deveni atât de puternic, încât va putea impune propriile prețuri și condiții furnizorilor locali.

Iar asta îngrijorează deja autoritățile din domeniu, după cum o recunoaște chiar președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, potrivit Profit.

”Deja noi suntem destul de îngrijorați de concentrarea în retail. Când vorbim de relația cu consumatorul, noi ne uităm la nivel național. Acolo sunt piețe locale, câte sunt într-un oraș, într-un cartier, cât sunt oamenii dispuși să meargă pe jos sau cu mașina ca să-și facă cumpărăturile. Unde suntem îngrijorați, la nivel național, ne uităm la forța de negociere cu furnizorii și aici nu am vrea să vedem o concentrare foarte puternică a pieței, care ar face și mai dificilă relația cu furnizorii locali”, a declarat Bogdan Chirițoiu într-un interviu pentru Termene Business Hub.

”Nu cred că va fi ușor pentru noi să aprobăm o tranzacție în care cei de la vârf se cumpără unul pe altul”

”Cred că aici am avea probleme, dacă s-ar concentra mari jucători existenți prezenți în România. Nu cred că ar fi ușor pentru noi să aprobăm o tranzacție în care cei din vârf de acum se cumpără unul pe altul. Dacă ar veni unul nou, ok, n-am probleme de concurență, că atunci îmi pleacă unul, dar îmi vine altul, deci situația concurențială nu se schimbă”, a mai spus Chirițoiu.

Carrefour a venit în România în 2001, iar de atunci a ajuns unul dintre cei mai mari jucători pe piața de retail, cu 458 de magazine, peste 17.000 de angajați și afaceri la nivelul anului 2024 de 3,1 miliarde de euro.

