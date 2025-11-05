Paradox în retail. Plecarea Carrefour din România ar afecta cel mai mult afacerile locale. ”Suntem destul de îngrijorați”

Stiri Sociale
05-11-2025 | 17:34
carrefour
Shutterstock

Plecarea Carrefour din România ar putea afecta cel mai mult chiar afacerile locale, dacă locul francezilor va fi luat de un competitor prezent deja pe piață. Asta pentru că noua entitate va fi suficient de puternică încât să impună propriile condiții.

autor
Cristian Anton

Carrefour se pregătește să plece din România și a mandatat deja banca BNP Paribas să-i caute un cumpărător.

Marea problemă este însă că dacă cele 458 de magazine Carrefour vor fi cumpărate de un alt mare retailer prezent pe piața din România, acesta va deveni atât de puternic, încât va putea impune propriile prețuri și condiții furnizorilor locali.

Iar asta îngrijorează deja autoritățile din domeniu, după cum o recunoaște chiar președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, potrivit Profit.

Deja noi suntem destul de îngrijorați de concentrarea în retail. Când vorbim de relația cu consumatorul, noi ne uităm la nivel național. Acolo sunt piețe locale, câte sunt într-un oraș, într-un cartier, cât sunt oamenii dispuși să meargă pe jos sau cu mașina ca să-și facă cumpărăturile. Unde suntem îngrijorați, la nivel național, ne uităm la forța de negociere cu furnizorii și aici nu am vrea să vedem o concentrare foarte puternică a pieței, care ar face și mai dificilă relația cu furnizorii locali”, a declarat Bogdan Chirițoiu într-un interviu pentru Termene Business Hub.

Citește și
Carrefour
Cine ar putea lua locul Carrefour în România. Marile lanțuri de magazine care abia așteaptă să intre pe piața noastră

”Nu cred că va fi ușor pentru noi să aprobăm o tranzacție în care cei de la vârf se cumpără unul pe altul” 

Cred că aici am avea probleme, dacă s-ar concentra mari jucători existenți prezenți în România. Nu cred că ar fi ușor pentru noi să aprobăm o tranzacție în care cei din vârf de acum se cumpără unul pe altul. Dacă ar veni unul nou, ok, n-am probleme de concurență, că atunci îmi pleacă unul, dar îmi vine altul, deci situația concurențială nu se schimbă”, a mai spus Chirițoiu.

Carrefour a venit în România în 2001, iar de atunci a ajuns unul dintre cei mai mari jucători pe piața de retail, cu 458 de magazine, peste 17.000 de angajați și afaceri la nivelul anului 2024 de 3,1 miliarde de euro. 

Cine ar putea lua locul Carrefour în România. Marile lanțuri de magazine care abia așteaptă să intre pe piața noastră

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, consiliul concurentei, ingrijorare, Carrefour, plecare,

Dată publicare: 05-11-2025 17:34

Articol recomandat de sport.ro
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Citește și...
De ce ar pleca Carrefour din România. Economist: „Dacă măcelăria e goală, pleacă”
Stiri Economice
De ce ar pleca Carrefour din România. Economist: „Dacă măcelăria e goală, pleacă”

Economistul Cristian Păun a explicat care ar putea fi motivele din spatele deciziei Carrefour de a renunța la magazinele din România, printre cele mai importante fiind povara fiscală și reglementările abuzive.

Cine ar putea lua locul Carrefour în România. Marile lanțuri de magazine care abia așteaptă să intre pe piața noastră
Stiri actuale
Cine ar putea lua locul Carrefour în România. Marile lanțuri de magazine care abia așteaptă să intre pe piața noastră

Presa franceza anunţa că unul dintre cei mai mari retaileri din România s-ar pregăti să vândă afacerile de la noi. Este vorba despre lanțul de magazine Carrefour.

Reacția Carrefour privind posibila plecare din România. Este prezentă de 24 de ani în țara noastră
Stiri Economice
Reacția Carrefour privind posibila plecare din România. Este prezentă de 24 de ani în țara noastră

Carrefour a transmis după apariția informațiilor cu privire la plecarea sa din România că a desfășurat o analiză a portofoliului și a tuturor afacerilor sale, fără a nega însă intenția de a renunța la business-ul din țara noastră.

Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
Stiri Economice
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Lanțul francez de supermarketuri Carrefour vrea să își vândă operațiunile din România și a mandatat banca BNP Paribas pentru identificarea unui cumpărător, potrivit publicației franceze L’Informe, citată de Bloomberg.

Se închide unul dintre cele mai mari hipermarketuri din România. Care este motivul
Stiri actuale
Se închide unul dintre cele mai mari hipermarketuri din România. Care este motivul

Retailerul francez Carrefour închide unul dintre cele mai mari hipermarketuri din România, cel din mall-ul Sun Plaza.

Recomandări
Mark Rutte, la Cotroceni: „În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României, aşa funcţionează NATO”
Stiri Politice
Mark Rutte, la Cotroceni: „În cazul unui atac, 31 de ţări vor veni în apărarea României, aşa funcţionează NATO”

Mark Rutte, Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, a sosit la București pentru o vizită oficială de două zile. Secretarul general al NATO a sosit la Palatul Cotroceni și a fost întâmpinat de președintele Nicușor Dan.

Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!
Interviurile Stirileprotv.ro
Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!"

John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata galbenă”, o biografie revelatoare a legendarului dirijor român Sergiu Celibidache. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat cu experiența personală a marelui actor american.

ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 55 de milioane de lei. Patru firme au emis facturi fictive pentru a evita plata taxelor
Stiri actuale
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 55 de milioane de lei. Patru firme au emis facturi fictive pentru a evita plata taxelor

ANAF anunță că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Noiembrie 2025

47:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28