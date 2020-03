Mesajul ferm al medicilor pentru părinți: „Țineți copiii în casă și veți salva vieți!”

Țineți copiii în casă și veți salva vieți omenești!

Este mesajul ferm al medicilor pentru părinții români care n-au înțeles întru totul că închiderea școlilor și a grădinițelor a fost doar un prim pas, pentru a frâna răspândirea noului virus.

Plimbările în parcuri nu sunt sigure, spun specialiștii, dată fiind rezistența coronavirusului pe suprafețe. Puteți folosi zilele acestea drept o ocazie să vă cunoașteți mai bine copiii, să vă jucați cu ei, să stați la povești, punând însă pe primul loc, sănătatea.

Aproape trei milioane de copii români au încheiat a treia zi departe de creșă, grădiniță și școală. A fost perioada de test, spun psihologii, în primul rând pentru adulți, constrânși să accepte lipsa de sprijin direct de la profesori. Mai ales că unii aveau copiii la after-school sau la program prelungit.

Copilul gândește așa: „Sunt sănătos, nu merg la școală, afară e frumos, deci de ce stau în casă? De ce nu pot ieși cu prietenii?” E o situație excepțională, pe care inițial, părinții nu știu cum să o gestioneze. Specialiștii s-au pus însă, de acord destul de repede, medici, psihologi, psihiatri: este momentul să lăsăm deoparte cărțile de parenting, care ne spun cât de importante sunt socializarea și jocul de grup în aer liber. Sunt, dar acum primează siguranța și sănătatea familiei, așa că măsurile nepopulare trebuie întâi explicate, apoi impuse cu fermitate.

Depinde doar de părinți să comunice mesajul corect, chiar de la patru, cinci ani.

Gabriel Diaconu, medic psihiatru: „Spun că, pentru moment, decizia părinților, a lui mami și a lui tati, e să rămânem înăuntru, pentru că circulă un gândăcel prin comunitate. Aceasta nu este o vreme a adevărului, ci a minciunilor albe și a griji unui părinte față de copilul lui. Hai să facem toate lucrurile pe care poate altădată nu le-am făcut.”

Platformele educative oferă resurse imense de activități acasă. Gășiți liste întregi de planșe, fișe și jocuri cu instrucțiuni și chiar benzi desenate, care explică ideea de boală și de prevenție a unei epidemii. Puteți găti, puteți să pictați și să faceți curat împreună. Doar dacă aveți o curte proprie și nu primiți musafiri îi puteți scoate afară, cu riscuri mici.

Epidemiologii spun că este profund greșită ideea că suntem în siguranță, dacă ieșim cu copiii în parcuri puțin aglomerate. Este practic imposibil să nu permiți copilului să atingă suprafețe cu care au intrat în contact cei care au venit înainte, copii sau bunici, care le dau o mână de ajutor, iar acest tip de virus rezistă în mediu mult mai mult timp, față de alți germeni.

Reporter: „Adolescentului îi poți spune că se poate îmbolnăvi el?”

Gabriel Diaconu: „Da, bineînțeles! Bineînțeles! Nu este un moment în care să-i servim o narativă tip "Albă ca Zăpada".

Reporter: „Nu se va speria?”

Gabriel Diaconu: „Foarte bine, să se sperie. În Constituție scrie clar că celula de baza a societății este familia, corect? Uite că asta e ziua când Constituția trebuie respectată și fiecare familie trebuie să respecte familia epidemiologică în interiorul familiei. Până la proba contrarie, fără crâcnire! Și așa devine parte a unei comunități altruiste care îi ferește pe cei mai expuși și vulnerabili.”

Așadar, plictiseala e de preferat oricărui contact direct cu colegii sau cu profesorii, pentru meditații, până când comunicarea școlară online se reglează, după recomandarea Ministerului Educației.

Gabriel Diaconu, medic psihiatru: „Dacă ar fi să fac o alegere morală între vieți de vârstnici și educația copilului meu, educația copilului meu astăzi, aici și acum poate să mai aștepte, pentru că are toată viața înainte. Căutăm să protejăm niște oameni pe care, dacă nu îi protejăm, n-or să mai aibă viață înainte.Șansele sunt ca, până la sfârșitul lunii mai, să avem un punct la care să ne uităm în urmă și să spunem că am făcut ce trebuia și am ieșit cu bine din toată afacerea asta.”

