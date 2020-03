Previziuni îngrijorătoare. Care sunt șansele ca UE să intre în recesiune, din cauza coronavirusului

Uniunea Europeană şi zona euro vor fi foarte probabil în recesiune anul acesta, din cauza epidemiei de coronavirus (COVID-19), a avertizat vineri un oficial al Comisiei Europene, transmite Reuters.

"Este foarte probabil ca avansul economic al zonei euro şi al UE ca întreg să scadă sub zero anul acesta şi, în mod potenţial, chiar mult sub zero", a declarat Maarten Vervey, şeful departamentului economic al CE, la o conferinţă de presă.

Luna trecută, Comisia Europeană a anunţat că îşi menţine nemodificate previziunile privind creşterea Produsului Intern Brut (PIB) în zona euro şi Uniunea Europeană, chiar dacă a tras un semnal de alarmă faţă de incertitudinile legate de Brexit, tensiunile comerciale şi epidemia de COVID-19, care ar putea afecta activitatea economică, transmite Agerpres.

Conform previziunilor economice de iarnă, creşterea economiei zonei euro va rămâne stabilă la 1,2% în 2020 şi în 2021. Pentru UE se estimează o uşoară încetinire a creşterii la 1,4% în 2020 şi 2021, în scădere faţă de 1,5% în 2019.

Următoarele previziuni economice ale Comisiei Europene vor fi cele din primăvara anului 2020, care sunt programate a fi publicate în 7 mai.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!