Senatorul PNL Vergil Chițac și soția, transportați fără izoletă la spital. Mesajul postat pe Facebook

Anunţul că senatorul Vergil Chițac a fost confirmat oficial cu coronavirus a alertat sute de persoane, care au intrat în contact cu acesta, numai în ultimele două săptămâni.

Ca să nu mai punem la socoteală, întreaga conducere a PNL. Soţia senatorului şi consilierul acestuia sunt la rândul lor infectaţi cu COVID19, iar şeful liberalilor din Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, s-a autoizolat, şi aşteaptă rezultatele. Vergil Chițac a fost şi la o petrecere de 8 martie, unde erau 400 de femei.

Senatorul Vergil Chițac, soţia şi consilierul personal al acestuia au fost aduşi cu o autospecială SMURD la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanța, dar fără să poarte echipamente speciale ori să stea izoleta.

Consilierul senatorului Vergil Chițac: "Eu sunt consilierul lui la Parlament. Am petrecut mult timp împreună şi ieri am fost împreună, adică am fost la el acasă. A venit DSP-ul şi ne-a luat probe, l-am chemat noi. Am simptomele unei răceli uşoare, eu nu am avut simptome de coronavirus, adică nu tuşesc, nu am făcut febră, eu de azi dimineaţă i-am sunat incontinuu pe cei cu care m-am întâlnit. Cred că am vreo 30 de persoane".

Medicii nu ştiu încă momentul în care senatorul Vergil Chitac a fost infectat. Între 16 şi 19 februarie el a participat la o întâlnire la Bruxelles alături de Mircea Geoană, secretarul general al NATO. Pe 8 martie, Chitac s-a întâlnit cu sute de femei la o petrecere organizată de comunitatea tătarilor. Au urmat alte întâlniri cu zeci de membri ai PNL Constanța, apoi şedinţe cu reprezentanţi ai altor partide politice. Cât timp s-a aflat la Constanța, senatorul a interacţionat şi cu angajaţi ai serviciilor publice. Pe 9 martie, a participat şi la şedinţa Biroului Naţional Permanent al PNL.

Ieri, sentatorul anunţa pe pagina de facebook că este doar răcit şi că nu a putut participa la şedinţa Parlamentului.

20 de ore mai târziu, tot senatorul a revenit cu anunţul oficial prin care a confirmat că este infectat cu coronavirus. Imediat, deputatul Bogdan Huțucă, şeful PNL Constanța, s-a autoizolat iar acum aşteaptă rezultatul testului făcut de medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constantă.

Bogdan Huțucă, șeful PNL Constanța: Mă simt bine, nu am niciun fel de simptome, sunt în regulă, sunt în forma, poate aş putea spune că sunt îngrijorat , aştept cu nerăbdare să aflu rezultatul acestui test . Imediat ce îl voi afla îl voi face public, voi încerca să anunţ cât mai multă lume cu care am luat contact în ultima perioadă să intre în autoizolare şi să-şi efectueze testarea .

Autorităţile medicale de la malul mării se aşteaptă că numărul celor confirmaţi pozitiv să crească şi au luat decizia de a transforma spitalul de infecţioase în centru special pentru tratarea pacienţilor cu coronavirus. În Constanța sunt 650 de persoane în izolare şi cinci cu coronavirus.