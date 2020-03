Drumul dintre Italia și România, misiune imposibilă. Cum fac românii „ocolul Europei”

Să vii din Italia în România acum pare o misiune imposibilă la care totuși mulți încă se înhamă.

Companiile aeriene au tăiat aproape în totalitate zborurile spre peninsulă, iar cu mașina până în România ar însemna un ocol al Europei, din cauza restricțiilor de tranzit impuse de mai multe țări de pe traseu. Și un lucru este cert: la destinație urmează o carantină de 14 zile.

Italia, cea mai afectată țară europeană în acest moment, ar fi trebuit să fie închisă complet, adică să nu mai iasă nimeni așa cum s-a întâmplat în China.

Practic, nu este deloc așa pentru că oricine poate să părăsească peninsula dar nu se mai poate întoarce. Tocmai de aceea cele mai multe state europene au impus propriile restricții.

Traseul românilor care vor să plece din Italia spre casă

E adevărat, mai există doar câteva zboruri către peninsula, dar se mai poate ieși cu mașina fără probleme. Haideți să vă arăt ce ar putea întâlni în cale acum românii care și-ar dori să părăsească Italia.

Ar mai putea prinde încă un zbor în aceste zile. Vineri încă au mai fost operate din Roma, de exemplu, curse către Amsterdam, Londra, Paris, Frankfurt sau Moscova, ca să enumăr doar câteva dintre hub-urile cu legături directe și către România.

O altă cale ar fi să plece cu mașina, însă un astfel de drum ar fi aproape imposibil. Vor putea ieși din Italia, dar nu vor fi primiți în Slovenia, de pildă, decât dacă vor prezenta un certificat medical care să ateste că au fost testați pentru coronavirus și că rezultatul este negativ.

În Austria, la fel, vor fi primiți doar dacă au un certificat medical sau dacă demonstrează că tranzitează țara fără oprire.

Continuarea drumului prin Croația, din Slovenia, va fi imposibilă pentru că autoritățile de aici îi plasează automat în carantină pe toți cei care vin din Italia.

Mai departe, din Slovenia sau Austria ar trebui să treci prin Ungaria ca să ajungi mai repede în România doar că aici s-a instituit stare de urgență și niciun străin care provine din Italia nu mai este primit în țară.

Rămâne Slovacia, mai la nord, care însă ii bagă pe cei veniți din țări cu risc direct în carantină. La fel ca Ungaria, Serbia de a asemenea a interzis accesul în țară tuturor celor care vin din Italia și, nu mai departe de astăzi, Bulgaria a declarat la rândul său stare de urgență.

Prin urmare, a mai rămas continuarea drumului cu mașina prin nord, prin Cehia, Polonia, Ucraina și apoi România dar atenție că și Ucraina, din cele 219 puncte de frontieră, mai are deschise doar 49 și se impune carantină și aici.

Iar dacă cineva se gândește că ar putea zbura la Chișinău și de acolo să vină în țară, e bine de știut că Republica Moldova a cerut companiilor aeriene să nu permită îmbarcarea spre Chișinău a celor care vin din Italia.

Și dacă totuși cineva mai reușește să ajungă în cele din urmă în țară trebuie să își asume faptul că intră obligatoriu în carantină.

Aproape 2,3 milioane de români au trecut pe la granițe

De când a început criză italiană declanșată de coronavirus, poliția română de frontieră a înregistrat aproape 2,3 milioane de oameni care au trecut pe la granițe.

Dintre aceștia, 1.140.000 au intrat iar 1.157.000 au ieșit din țară. Autoritățile au anunțat că doar vreo 41.000 de români au venit înapoi din Italia ceea ce înseamnă că restul traficului a fost generat mai ales de oameni care au ieșit din țară și apoi s-au întors, adică cei care și-au văzut în continuare de viață și au continuat să călătorească fie în interes personal, fie în interes de afaceri.

În cazul celor care ajung pe aeroport, călătorii din zonele roșii sunt preluați de ambulanțe și duși spre carantină.

Dacă vorbim de călători care vin cu mașina din zone de risc, aceștia sunt escortați de poliție din județ în județ până la destinație.

În Bucureșți, convoaiele sunt oprite la intrare, în puncte speciale cum este cel de pe autostrada 1 București-Pitești.

Sunt preluate de echipaje ale brigăzii rutiere și jandarmerie și escortate spre locuințe, dacă vorbim de izolare la domiciliu, sau spre două hoteluri de la marginea Capitalei dacă vorbim de carantină.

Odată ajunși în locurile de carantină oamenii sunt izolați iar autoritățile se ocupă să le ducă mâncare și cele necesare.

Chiar și așa, în unele zone din țară, cei care locuiesc în apropierea centrelor s-au speriat.

Situația din centrele de carantină din România

În județul Constanța, câteva zeci de locuitori ai unei comune au încercat joi seară să alunge dintr-un complex cu 60 de camere din Delta Dunării mai multe persoane aflate în carantină.

După ce un medic DSP le-a explicat că nu sunt în pericol și că oamenii aflați în carantină nu au neaprat virusul, protestatarii au plecat acasă.

În schimb, autoritățile din Botoșani a fost nevoite să renunțe la un Centru de Carantină care era stabilit în cadrul unei pensiuni din oraș, după ce angajații de acolo au amenințat că nu mai vin la muncă.

La Galați, cei care au stat în izolare la domiciliu încep să își reia activitățile obișnuite. Ilie are 31 de ani și a muncit la negru în Italia.

Când a văzut că lucrurile scapă de sub control în Milano, s-a întors cu autocarul în România. După două săptămâni de izolare, astăzi a mers la Direcția de Sănătate Publică Galați să ceară documentele pentru ieșirea din această măsură.

Ilie Bănățean, persoană ieșită din izolare: „N-am ieșit timp de 15 zile, am stat izolat complet. Am venit de pe 28, am respectat legile, nu aveam simptome, nu aveam nimic.”

În prezent se află în carantină 2.300 de persoane. Peste 13.700 sunt izolate la domiciliu.