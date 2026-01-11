Bucureștiul, sub zăpadă. Peste 300 de utilaje intervin pentru deszăpezire. Situația pe sectoare

Primăria Capitalei anunţă că 312 utilaje de salubrizare şi 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, duminică dimineaţă, pentru a curăţa zăpada şi a împrăştia material antiderapant.

„312 utilaje de salubrizare şi 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, în acest moment. Curăţă zăpada şi împrăştie material antiderapant, atât mecanizat, cât şi manual, astfel încât voi să puteţi circula în siguranţă. Prioritate au bulevardele şi străzile principale, pantele, rampele, podurile, trecerile de pietoni, staţiile STB şi zonele intens circulate”, precizează PMB.

Instituţia aminteşte că agenţii economici şi asociaţiile de proprietari au obligaţia de a-şi curăţa zăpada de pe trotuare, iar ”şoferii să-şi adapteze viteza, dar şi... roţile la condiţiile de iarnă”.

Situația pe sectoare

Primăria Capitalei prezintă şi situaţia pe sectoare:

- Sector 1, Romprest: 45 utilaje + 310 operatori + 31 coordonatori;

- Sector 2, Supercom: 38 utilaje + 130 operatori + 8 coordonatori;

- Sector 3, Direcţia de Salubritate: 60 utilaje şi 150 operatori;

- Sector 4, Rosal: 57 utilaje + 250 operatori;

- Sector 5, Salubritate: 51 utilaje + 130 operatori + 7 coordonatori;

- Sector 6, Administraţia Serviciului Public de Salubrizare: 61 utilaje + 174 operatori.

„Şi pe timpul nopţii, salubriştii au acţionat cu 312 utilaje şi 540 de muncitori. Azi, continuă munca fără oprire. ANM anunţă ninsoare pe tot parcursul zilei şi apreciază că se va mai depune 4-6 cm de zăpadă. Până mâine dimineaţă, grosimea stratului de zăpadă, în #Bucureşti, va fi de 12-15 cm”, anunţă PMB.

Capitala se află, în intervalul 11 ianuarie ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10, sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă.

