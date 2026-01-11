Bucureștiul, sub zăpadă. Peste 300 de utilaje intervin pentru deszăpezire. Situația pe sectoare

Stiri actuale
11-01-2026 | 14:15
deszapezire
Inquam Photos / George Călin

Primăria Capitalei anunţă că 312 utilaje de salubrizare şi 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, duminică dimineaţă, pentru a curăţa zăpada şi a împrăştia material antiderapant.

autor
Lorena Mihăilă

„312 utilaje de salubrizare şi 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, în acest moment. Curăţă zăpada şi împrăştie material antiderapant, atât mecanizat, cât şi manual, astfel încât voi să puteţi circula în siguranţă. Prioritate au bulevardele şi străzile principale, pantele, rampele, podurile, trecerile de pietoni, staţiile STB şi zonele intens circulate”, precizează PMB.

Instituţia aminteşte că agenţii economici şi asociaţiile de proprietari au obligaţia de a-şi curăţa zăpada de pe trotuare, iar ”şoferii să-şi adapteze viteza, dar şi... roţile la condiţiile de iarnă”.

Situația pe sectoare

Primăria Capitalei prezintă şi situaţia pe sectoare:
- Sector 1, Romprest: 45 utilaje + 310 operatori + 31 coordonatori;
- Sector 2, Supercom: 38 utilaje + 130 operatori + 8 coordonatori;
- Sector 3, Direcţia de Salubritate: 60 utilaje şi 150 operatori;
- Sector 4, Rosal: 57 utilaje + 250 operatori;
- Sector 5, Salubritate: 51 utilaje + 130 operatori + 7 coordonatori;
- Sector 6, Administraţia Serviciului Public de Salubrizare: 61 utilaje + 174 operatori.

„Şi pe timpul nopţii, salubriştii au acţionat cu 312 utilaje şi 540 de muncitori. Azi, continuă munca fără oprire. ANM anunţă ninsoare pe tot parcursul zilei şi apreciază că se va mai depune 4-6 cm de zăpadă. Până mâine dimineaţă, grosimea stratului de zăpadă, în #Bucureşti, va fi de 12-15 cm”, anunţă PMB.

Citește și
Erich von Daniken
Bărbatul care a căutat și documentat extratereștri a murit la 90 de ani. Piramidele din Egipt, printre teoriile controversate

Capitala se află, în intervalul 11 ianuarie ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10, sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă.

Descoperire făcută de autoritățile române și bulgare. Peste 20 de migranți ascunși într-un camion la Calafat

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, deszapezire, ger, sectoare,

Dată publicare: 11-01-2026 12:13

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
Bărbatul care a căutat și documentat extratereștri a murit la 90 de ani. Piramidele din Egipt, printre teoriile controversate
Stiri actuale
Bărbatul care a căutat și documentat extratereștri a murit la 90 de ani. Piramidele din Egipt, printre teoriile controversate

Scriitorul elveţian Erich von Daniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereştri, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunţat biroul său duminică. Familia sa a confirmat ulterior vestea decesului pentru dpa.

Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri”
Stiri actuale
Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri”

Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea respinge acuzațiile potrivit cărora delegația PSD ar fi votat acordul UE–Mercosur și susține că, dimpotrivă, social-democrații au susținut măsuri menite să protejeze fermierii.

Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați
Stiri actuale
Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați

Noile prevederi intrate în vigoare anul acesta în privinţa stabilirii cuantumului impozitelor pe clădiri elimină coeficienţi de reducere care aveau impact direct asupra bazei de impozitare.

Recomandări
Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți”
Stiri externe
Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți”

Experți citați de Newsweek susțin că Washingtonul ar putea căuta o schimbare de lider în Iran fără a urmări prăbușirea întregului regim, ceea ce ar permite un acord cu SUA și menținerea stabilității interne.

Explicația Guvernului pentru majorarea taxelor și impozitelor locale. Impact bugetar de 3,7 miliarde lei în 2026
Stiri Politice
Explicația Guvernului pentru majorarea taxelor și impozitelor locale. Impact bugetar de 3,7 miliarde lei în 2026

Guvernul a transmis o serie de clarificări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule.

Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați
Stiri actuale
Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați

Noile prevederi intrate în vigoare anul acesta în privinţa stabilirii cuantumului impozitelor pe clădiri elimină coeficienţi de reducere care aveau impact direct asupra bazei de impozitare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Ianuarie 2026

02:32:49

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59