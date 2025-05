Cum a ajuns Polonia a 6-a mare economie a blocului comunitar european, ca Produs Intern Brut: ”Depășește majoritatea țărilor”

Considerată un adevărat succes economic al ultimilor decenii, Polonia reușește să se impună tot mai mult ca țară care are perspective de creștere, peste media Uniunii Europene, ba chiar într-un ritm mai alert decât țările vestice.

Economiștii spun că este cel mai mare beneficiar al integrării.

Deși Bucureștiul s-a apropiat ca nivel de trai de Varșovia, România este, deocamdată, în urma Poloniei.

Laura Culiță: ”Covrigii polonezi însiropați au ajuns în România, dar și cei românești, aici, în Polonia. Sunt în centrul Varșoviei, lângă o covrigărie, operată sub un brand românesc, unde covrigii se fac ca la noi acasă. Și se pare că și această rețetă este pe placul polonezilor, pentru că, iată, și ei preferă o astfel de gustare dimineața, atunci când sunt pe fugă”.

Printre două înghițituri de aluat cald, Siro găsește răgaz să ne vorbească: ”Îi cumpăr din când și când, pentru că sunt foarte gustoși.”

Iar Bartek, angajat în sectorul auto, spune că orașul îi oferă acum oportunitățile pe care le vedea acum zece ani doar în vestul Europei.

Bartek: ”Acum văd marile oportunități aici, în Varșovia. Am întânit oameni din alte țări, care spun că în Varșovia, în Polonia, au mai multe oportunități.”

Dacă la începutul anilor '90 era mai săracă decât Ucraina, Polonia a devenit cel mai mare beneficiar al integrării în Uniunea Europeană.

Marcin Klucznik, economist: ”Ce a fost ca un combustibil suplimentar pentru creșterea economică a fost în principal educația. Cred că acest tip de lecție este importantă pentru toate țările din regiunea noastră și un avantaj față de economiile vestice care sunt mai bogate.”

Diferența vine și din investițiile străine, Varșovia atrăgând în continuare investiții masive în tehnologie.

Donald Tusk, premierul Poloniei: ”Polonia depășește majoritatea țărilor dezvoltate. Șeful Google, care a zis că Polonia este în centrul interesului lor, acesta este cel mai bun loc din Europa pentru a investi.”

Intrată în Uniune cu doar trei ani înaintea noastră, este acum a șasea mare economie a blocului comunitar, ca Produs Intern Brut.

E drept, Polonia are o populație aproape dublă, dar România - a doua țară ca număr de locuitori din regiune - se clasează cinci locuri după ea, în rând cu țările mai mici, ca Cehia și Portugalia.

Ajustat la paritate a puterii de cumpărare, PIB per capita în România a ajuns din urmă Polonia. Suntem totuși cu 20% sub media europeană. Din 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, Produsul Intern Brut a crescut de aproape trei ori. Dar al polonezilor - de patru ori.

Varșovia s-a impus drept centrul financiar al Europei Centrale și de Est, iar cei de la Fondul Monetar Internațional vorbesc de Polonia ca despre o rețetă de succes pentru creștere economică.

Vorbim despre o țară care a reușit să-și țină sub control deficitul bugetar și să facă ajustări fiscale pe timp de creștere economică, nu același lucru se poate spune despre România.

Polonia se poate lăuda și în ultimii ani, marcați de crize suprapuse, cu o creștere economică peste media Uniunii Europene.

În vreme ce România și alte țări se confruntă cu norii tot mai groși ai recesiunii, economia poloneză ar urma să crească cu 3-4% anul acesta.

