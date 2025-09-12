Românii din Tulcea și ucrainenii vecini din Izmail, învățați cum să se apere în caz de dezastre

12-09-2025 | 16:36
tulcea
Românii din Tulcea și ucrainenii vecini din regiunea Odesa sunt învățați cum să se apere în caz de dezastre, mai ales în contextul războiului dus de Rusia pe teritoriul Ucrainei, care afectează și România. Proiectul este finanțat din fonduri europene.

Primăria comunei Luncaviţa a organizat, vineri, lansarea proiectului "Borders Prevent - Măsuri de prevenire a riscurilor de dezastre şi rezilienţa sistemelor de intervenţie de urgenţă în zona transfrontalieră România-Ucraina", finanţat de Uniunea Europeană, prin programul Interreg Next România-Ucraina.

Proiectul se derulează în parteneriat cu autoritatea locală din Chilia Veche, România, Comitetul executiv al Consiliului municipiului Kilia, raionul Izmail, regiunea Odesa, Ucraina, şi organizaţia publică de tineret "Noua generaţie europeană", are ca beneficiari circa 27.000 de locuitori ai celor trei zone şi un buget total estimat de 1.352.527,54 euro.

"Deja am început anumite achiziţii, dar una dintre probleme este războiul. În cadrul proiectului, trebuie să cumpărăm două autospeciale, iar în Ucraina sunt doar câteva firme care produc sau completează aceste autospeciale. Aceste întreprinderi sunt în centre industriale din Kiev, Harkov, Nipr, care sunt bombardate de rachete şi de bombe aruncate din avion", a declarat în conferinţa de lansare primarul comunei ucrainene Kiliya, Vyacesheslav Cherniavskiy.

El a spus că pentru comunitatea pe care o reprezintă proiectul în care este implicată autoritatea locală e o premieră, în condiţiile în care administraţia nu a mai accesat fonduri europene şi şi-a exprimat încrederea că proiectul va fi finalizat la termen, conform exigenţelor de finanţare.

La rândul său, managerul proiectului, Marian Ilie, a atras atenţia că în cazul acestui proiect partenerii implicaţi trebuie să realizeze în următoarele 12 luni investiţii în valoare de 80% din buget, în caz contrar partenerii urmând să piardă finanţarea.

"Dacă ştiam de la început că trebuia să avem 80% din buget, cred că nu eram chiar aşa de convinşi pentru a demara proiectul, în condiţiile în care noi mai avem un împrumut contractat pentru derularea unui alt proiect cu finanţare europeană", a afirmat primarul comunei Luncaviţa, Aurel Iorga.

Luncavița derulează 17 proiecte cu finanțare europeană

În momentul de faţă, comuna Luncaviţa derulează 17 proiecte cu finanţare europeană, alte patru proiecte fiind în procedură de evaluare.

Proiectul "Borders Prevent - Măsuri de prevenire a riscurilor de dezastre şi rezilienţa sistemelor de intervenţie de urgenţă în zona transfrontalieră România-Ucraina" are ca obiectiv îmbunătăţirea dotării şi pregătirii a celor trei autorităţi publice locale din zona transfrontalieră România-Ucraina pentru intervenţia în caz de inundaţii şi incendii, asigurând servicii eficiente de urgenţă şi salvare pentru 26.093 de persoane din ambele ţări, inclusiv cele din zone greu accesibile, prin investiţii în echipamente avansate, facilitarea schimbului de experienţă şi organizarea de exerciţii comune, schimburi de experienţă, precum şi prin realizarea unui plan comun de acţiune şi a unui memorandum de cooperare.

Programul Interreg Next are un buget de 54 milioane de euro, fonduri nerambursabile, la care se va adăuga contribuţia naţională. Vor putea primi finanţare proiecte care aduc beneficii comunităţilor din zonele de frontieră, din judeţele Satu Mare, Maramureş, Botoşani, Suceava şi Tulcea (România) şi din oblasturile Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi, Odesa (Ucraina).

Locuitorii din Delta Dunării, treziți în miez de noapte de un nou atac rusesc la graniță. Dronele au lovit portul Izmail

Sursa: Agerpres

