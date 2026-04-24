Nici acolo unde avem asfalt lucrurile nu stau bine aproape 27% dintre drumuri sunt uzate.

Anul trecut au fost inauguraţi peste 131 de kilometri de autostradă, dar dacă se respectau contractele am fi circulat pe porțiuni mai mari de drumuri de mare viteză.

România are o rețea rutieră de peste 87.000 de kilometri, potrivit Institutului național de statistică.

O mică parte, aproximativ 20%, înseamnă drumuri naționale, adică puțin peste 18.000 de kilometri, iar aproape 80% sunt drumuri județene și comunale. Iar starea lor e încă rudimentară.

Corepondent ȘtirileProTV: ”În realitate doar puțin peste jumătate din drumuri sunt modernizate. Acestă stradă din sectorul 1 al Capitalei este un exemplu. În 2024 când am filmat aici abia puteai să treci ca pieton, dar acum pe jos este asfalt. Însă dacă facem doar câțiva pași ajungem pe o stradă care este acoperit de pietriș. Așa arată, din păcate mai bine de un sfert din drumurile din țara noastră care sunt încă pietruite sau chiar de pământ”.

Chiar și drumurile considerate bune au probleme. Aproape 27% sunt deja uzate și ar trebui reparate urgent, iar peste 38% sunt depășite.

Bărbat: „Veniți când este ud pe jos sau plouă, noroi până la gât, adică avem noroi de la intrare până în casă, noroi peste tot. Așa suntem de 16 ani de zile. Am cumpărat piatră și am pus piatră pe stradă”.

Pe de altă parte, a fost însă un an bun pentru autostrăzi - au fost daţi în folosinţă 131 de kilometri.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură: „Avem în principal întârziere pe A7, conform datelor contractuale A7 trebuia să fie gata până la Pașcani în noiembrie 2025 și nu a fost gata. Pe A0 iarăși întârziere, A0 lotul 4, trebuia să fie gata anul trecut contractual și promis. De asemenea, tot undeva anul trecut trebuia să fie gata și Autostrada A3 Zimbor Poarta Sălajului, să vedem dacă anul acesta se deschide”.

Potrivit datelor Eurostat, numeroase regiuni din Europa sunt cu mult în fața noastră la acest capitol. În timp ce România încă recuperează și se aproprie de 1500 de kilometri de autostradă, alte state au accelerat puternic. Polonia a depășit 5.000 de kilometri, iar Ungaria se apropie de 2.000.