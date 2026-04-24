Momentul în care o șoferiță a parcat peste un Lamborghini Huracane și nici măcar nu și-a dat seama | VIDEO

Camioneta, așezată pe un platformă aftermarket și cu anvelope off-road supradimensionate, trece peste partea din față a Lamborghini-ului fără a încetini, ajungând cocoțată peste mașina cu motor central ca un monster truck foarte confuz la un show regional.

Clipul care circulă arată Huracánul deja rulând înapoi, cu șoferul care încerca aparent să se dea la o parte în timp ce Silverado se apropie de el. Nu reușește.

S-a întâmplat săptămâna aceasta într-o parcare din Florida, iar imaginile de pe camera de bord au făcut în ultimele zile exact ceea ce te-ai aștepta pe rețelele de socializare.

Unghiul de atac al unui Chevrolet Silverado HD puternic ridicat este cu adevărat impresionant. Se pare că este suficient de impresionant pentru a permite camionului să urce pe un Lamborghini Huracán ca pe un taluz de pământ și să parcheze peste acesta, scrie Yahoo! Autos .

Un al doilea videoclip arată ce s-a întâmplat în continuare. Silverado este poziționat sus pe Huracán, cu anvelopele înfipte în caroserie, iar o mică mulțime de spectatori s-a format deja pentru a face singurul lucru pe care îl face cineva în 2025, și anume să-l filmeze.

Cum conduci o camionetă pe o supermașină fără să o observi

O, Doamne, fizica la lucru… Ridică o camionetă HD de dimensiuni mari suficient de mari și capota devine un zid. Orice mașină aflată în fața ta, mai jos decât înălțimea taliei, ar putea la fel de bine să nu existe, iar linia acoperișului unui Lamborghini Huracán abia trece peste o cutie poștală obișnuită. Combină acest unghi mort cu ceea ce pare a fi mai multă viteză decât merită o parcare, iar unghiul generos de atac al lui Silverado a făcut restul. A urcat pe Lamborghini pentru că nimic din geometrie nu-i spunea să nu o facă.

Oamenii subliniază de ani de zile că a conduce zilnic un camion greu ridicat în medii urbane este un lucru riscant, atât pentru pietoni, cât și pentru mașini. Acesta este argumentul care nu poate fi contracarat acum.

Șoferul de pe Lamborghini Huracán, la rândul său, pare să fi suportat situația mai bine decât majoritatea dintre noi. Conform propriei sale postări de pe rețelele de socializare, de după incident, i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru încă o zi, a spus că lucrurile materiale nu contează pentru el și a adăugat că sănătatea lui este ceea ce vede cu adevărat valoros în loc de o mașină.

„Slavă Domnului pentru încă o zi și o altă șansă”, a spus proprietarul Lamborghini-ului. „Lucrurile materiale nu contează pentru mine, sănătatea mea este principalul lucru. Nimic nu ne oprește, mai avem mult de crescut”.

Ceea ce este un răspuns remarcabil de corect după ce ai văzut un Chevrolet HD ”mâncând” supermașina ta italiană cu un preț alcătuit din șase cifre.

Estimările pagubelor nu sunt încă publice, dar un Lamborghini Huracán cu un Chevrolet Silverado parcat pe acoperiș este aproape sigur o pierdere totală. Monococa Lamborghini este o structură din aluminiu și carbon care nu tolerează cu adevărat frecarea mai multor tone de camionetă pe ea, iar caroseria din videoclip este deja vizibil surpată în jurul anvelopelor. Oricine asigură acest Chevrolt Silverado va avea o săptămână memorabilă.

Dar, serios, acesta este un moment să vă regândiți alegerea camionetei. Camioanele ridicate sunt vândute ca vehicule de lifestyle, parcate în parcări de centre comerciale lângă mașini pe care șoferii lor nu le pot vedea literalmente. De cele mai multe ori este în regulă. Ocazional, arată așa.