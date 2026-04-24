Conform datelor oficiale, consumul mediu de mezeluri procesate a crescut cu 10 la sută față de acum doi ani. Generoși, românii trimit și peste hotare tot mai multe produse din carne.

În Statele Unite, salamul de Sibiu este foarte apreciat. Iar parizerul concurează cu mortadella în țările nordice, Cipru și Grecia. Medicii ne amintesc însă că excesul de produse procesate implică riscuri pentru sănătate.

950 de grame de mezeluri pe lună- în mare parte, produse ieftine și feliate subțire- ajung pe mesele noastre, potrivit Institutului Național de Statistică.

Anul trecut, România a exportat 16 mii de tone de cârnați, salam și alte specialități din carne în valoare de 88 de milioane de euro. Parizerul își face și el loc în coșurile străinilor, chiar dacă rețeta are doar un secol în spate, față de mortadella, pe care a legiferat-o pe la 1600 un cardinal în orașul Bologna.

Ulterior emigranții italieni au dus algoritmul produsului în Statele Unite, unde numele a fost adaptat la baloney. Ce să vezi, ca să le explice clienților ce e parizerul, mai mulți furnizori îl promovează ca “baloney de România” sau ”din estul Europei”.

Totuși, baloney nu se face din pastă de carne, ci din tocătură fină de vită și are gust pregnant.

Bogdan Buzu-Vasilache, Asociat: ”Ca să ne dăm seama de volum, într-o lună exportăm peste 140 de tone doar de preparate din carne. Acolo unde am avut șansa să facem degustări, să punem la raft produsul, impactul a fost extraordinar. Pe coasta New Yorkului, pentru că e cel mai apropiat port de continent”.

Cu variante premium au mers peste graniță și producătorii mici. Cu tot cu transport și profitul rețelei de distribuție, prețul rămâne acceptabil pentru clienții străini.

Georgiana Păstrăv, Proprietar: ”Avem o fermă de vaci angus și porci bazna în Bucovina, lângă Suceava, deci încercăm să asigurăm tot lanțul, de la glie până-n farfurie, cum se spune. Dar avem și ștampila ovală care ne permite să facem export, chiar am colaborat cu un magazin din Germania”.

Specialiștii în nutriție blamează însă cantitatea mică de carne și conținutul de sare și aditivi din mezelurile ieftine. Aşa că ne recomandă să nu facem excese.