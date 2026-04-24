”Acesta n-ar trebui să fie doar războiul Statelor Unite”, a subliniat el într-o conferinţă de presă la Arlington, în Virginia, după ce a prezentat o actualizare despre Războiul din Iran şi Strâmtoarea Ormuz.

”Strâmtoarea Ormuz nu este o ţară, nu energia noastră traversează această strâmtoare. Noi avem suficientă energie. Europa şi Asia sunt cele care au beneficiat timp de zecci de ani de protecţia noastră, dar s-a terminat”, a atacat el.

Statele Unite ”merită aliaţi care sunt capabili, care sunt loiali”, a ceut el.

”A fi aliat nu este un cu sens unic. Noi nu contăm pe Europa, dar ei au mai multă nevoie decât noi de Strâmtoarea Ormuz”, a reproşat Pete Hegseth

”Eforturile” europene ”nu sunt foarte serioase”, a continuat el.

”Ei ar face bine să vorbească mai puţin, să organizeze mai puţine conferinţe prestigioase şi să se apuce mai degrabă de treabă şi să se lanseze la apă”, a atacat el.

”Este mai mult lupta lor decât a noastră”, a tunat el.

”Hotărârea noastră rămâne, capacităţile noastre sunt neegalate, iar blocada noastră continuă. Avem tot timpul din lume. Iranul are o ocazie istorică să încheie un acord bun, mingea este în terenul lor”, a conchis el.

Negocieri între Statele Unite şi Iran, care urmau să se reia la începutul acestei săptămâni, la Islamabad, după eşecul unei prime runde la 11 aprilie, sunt în continuare în suspans.

Însă şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi a discutat vineri la telefon cu omologul său pakistanez Ishaq Dar şi cu puternicul şef al armatei pakistaneze Asim Munir.

El era aşteptat vineri seara la Islamabad, însă nu ştie cu cine urmează să se întâlnească.

Traficul în Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea, înainte de Războiul din Iran, 20% dintre petrolul şi gazele naturale lichefiate (GNL) din lume, este oprit.

Stâmtoarea este supusă unei duble blocade, a Iranului şi Statelor Unite.

Blocada americană ”va ţine atât timp cât este nevoie”, a reiterat Pete Hegseth vineri şi a salutat strategia militară americană de a nu lăsa nicio navă să treacă prin strâmtoare fără autorizarea Statelor Unite.

”Noi suntem la comandă”, s-a lăudat el zâmbind.