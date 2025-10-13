Mercedes-Benz, investiție de peste 100 de milioane de euro în România. Ce începe să producă în Sebeș

Linia de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, din cadrul companiei Star Assembly, s-a lansat, luni, la Sebeș, în prezența premierului Ilie Bolojan. Este o investiție de peste 100 de milioane de euro.

„Aceste investiţii înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă acces la pieţe mari, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă integrarea industriei româneşti în lanţul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltarea în anii următori. Şi le mulţumesc încă o dată pentru decizia de a investi în România, iar faptul că Germania este cel mai important partener comercial al României este confirmat încă o dată prin această investiţie pe care grupul Mercedes-Benz o face, o investiţie de peste 100 de milioane de euro”, a spus premierul Bolojan, în discursul susţinut la lansarea noii linii de asamblare.

1.500 de angajați în Sebeș

El i-a felicitat şi pe cei peste 1.500 de angajaţi care lucrează la Sebeş şi pe cei care lucrează în cealaltă unitate de producţie, de la Blaj.

„Oamenii care lucrează în economia reală, sunt oamenii care într-adevăr, prin munca lor, plătesc zi de zi impozitele la bugetul de stat, ne permit nouă să facem, mai bine sau mai rău putem să discutăm asta, investiţii publice şi vă asigur de tot respectul meu pentru toţi cei care lucraţi în aceste companii şi pentru cei care lucrează în sectorul privat din România, pentru că la fiecare piesă produsă plătiţi impozite şi taxe cu care acest stat funcţionează”, a subliniat premierul Bolojan.

Ilie Bolojan a arătat că, în calitate de premier, este conştient de ceea ce înseamnă menţinerea României ca o ţară în care investiţiile străine să poate veni, să fie o ţară sigură, o ţară predictibilă.

„Nu putem recupera întârzierele pe care le avem, nu putem avea o economie sănătoasă, fără un mix de investiţii ale companiilor româneşti, dar şi ale companiilor străine, care, aşa cum vedeţi, înseamnă un transfer important de tehnologie şi, aşa cum am spus, de acces la piaţă. Şi aceste politici trebuie menţinute în continuare şi se cuvine să mulţumesc tuturor celor care, atunci când s-a făcut acest aranjament instituţional, au contribuit la planificarea acestei investiţii, inclusiv prin ajutorul de stat pe care guvernele României l-au asigurat. Deci mulţumesc tuturor celor care au contribuit la acest aranjament, parlamentari, ministri, premieri, pentru că astăzi vedem un rezultat a unor politici publice de a susţine investiţii străine, ceea ce înseamnă tehnologie, locuri de muncă şi o economie sănătoasă”, a declarat el.

