Medicul implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei, într-un nou scandal. Ar fi amenințat cu moartea un coleg

Stomatologul din Pitești, implicat luna trecută în incidentul din fața Ambasadei Ruse, este acum în centrul unui nou scandal.

Un coleg de breaslă acuză că a fost amenințat cu moartea de doctorul care a fost filmat în timp ce îi vandaliza cabinetul, aflat în aceeași clădire. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, la ora 5 dimineața, arată cum medicul pulverizează o substanță în mai multe locuri din fața clinicii, lasă o sticlă în zona scărilor, iar apoi varsă benzină pe jos. Când colegul lui a ajuns la cabinet, a avut parte de un șoc.

Mihai Dascălu: „Un medic din Pitești a vrut să îmi incendieze clinica. Uitați ce a făcut: a dat cu o substanță pe clinică, a dat cu o canistră în parcare care miroase a benzină, mi-a lăsat o sticlă pe care a scris mesaje de amenințare. Efectiv e ceva ireal.”

În cursul zilei, presupusul făptaș ar fi apărut din nou și l-ar fi amenințat cu moartea pe colegul său.

Comisar Marius Rizea, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: „Polițiștii secției 4 Pitești au fost sesizați de un bărbat de 40 de ani care a reclamat că ar fi fost amenințat de un alt bărbat de 53 de ani, în timp ce se afla în fața unei clinici”.

În timp ce oamenii legii făceau cercetări, individul și-a făcut apariția, pentru a treia oară. A dat cu mașina peste trusa anchetatorilor și s-a îndreptat spre cabinetul său. Însă polițiștii l-au imobilizat și l-au dus la secție.

Suspectul a mai fost în centrul unui scandal luna trecută, când a fost acuzat că ar fi încercat să intre cu forța în curtea Ambasadei Rusiei. Bărbatul a declarat ulterior că intenționa doar să întoarcă mașina. Între timp, dosarul a fost clasat.

Însă în conflictul cu colegul de breaslă, bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru amenințare. Iar victima a declarat că astăzi va cere un ordin de protecție, împotriva individului.

