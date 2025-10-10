Medicii români atrag atenția asupra sinuciderilor între copii: ”Ceva nu este în regulă”. Rețelele sociale, marele pericol

Sinuciderile în rândul copiilor au ajuns să reprezinte o mare problemă pentru România, medicii sibieni de la Urgență remarcând că în mod clar ”ceva nu este în regulă”. Iar pentru tinerii cu probleme, rețelele sociale reprezintă un pericol.

Numărul persoanelor care ajung anual la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) Sibiu după tentative de suicid este de aproximativ 100 - 120, însă ce îngrijorează medicii este numărul de adolescenţi şi tineri, mai ales că în acest an doi copii s-au sinucis şi alţi trei au intenţionat să îşi curme viaţa, ajungând la spital, a declarat vineri, Bogdan Csillag, medicul-şef al UPU din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.

"Cred că ştim cu toţii, cei din Sibiu, că ultimul an a fost marcat de câteva tragedii, rândul adolescenţilor. Noi în Urgenţă vedem foarte mulţi pacienţi, cam 70 de mii pe an, nu contează statistica, deci practic la doi ani vedem toată populaţia Sibiului, ca o statistică, ca nişte cifre seci. Avem undeva la 100-120 de persoane care se prezintă în Urgenţa de adulţi, care au tentativa autolitică, tentativă de suicid, care se prezintă în UPU Sibiu, din fericire majoritatea au supravieţuit în ultimii ani. Avem şi pacienţi care vin cu depresii pe care îi trimitem la colegii de la Psihiatrie", a spus într-o conferinţă de presă, Bogdan Csillag, care este şi medic SMURD.

”Ceva nu este în regulă în rândul tinerilor noștri”

Potrivit acestuia, personalul medical din UPU Sibiu, cea mai mare unitate de primiri urgenţe din judeţ, a fost marcat de drama adolescenţilor care au dorit să se sinucidă, motiv pentru care consideră că împreună cu colegii lor de la Spitalul Clinic de Psihiatrie din oraş, pot să facă copiii şi părinţii să conştientizeze pericolul.

"După unul dintre aceste evenimente tragice, care a survenit în rândul adolescenţilor şi tinerilor din judeţul Sibiu, l-am sunat pe Cipi (Dr. psihiatru Ciprian Băcilă - director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie n.r.) şi i-am spus că ceva nu este în regulă. Dacă până atunci cei 100 de pacienţi se pierdeau poate în "masa" de 70.000 de pacienţi şi zburau cumva sub radar, nu prea îi percepeam, eram luaţi cu alte lucruri mai impresionante, aceste cazuri pe care le-au gestionat colegii noştri pur şi simplu ne-au dezechilibrat în sensul că nu vreţi să ştiţi ce val de emoţie a fost în grupul nostru de comunicare internă decesul acestor tineri şi acestor adolescenţi. L-am sunat pe Cipi şi i-am zis că ceva se întâmplă, l-am perceput ca pe un strigăt, ca un semnal de alarmă al comunităţii, că ceva nu este în regulă în rândul tinerilor noştri. Deci majoritatea tentativelor de suicid le avem, noi, la UPU adulţi, între 18 şi 40, 45 de ani, dar avem şi mulţi adolescenţi la care mergem în pre-spital şi aici este un mare, mare problemă, cel puţin eu, ca şi om, ca şi părinte, percep", a mai spus Bogdan Csillag.

”O mare parte din această problemă este reprezentată de social media”

Şeful UPU Sibiu, la fel ca şi prefectul judeţului, Mircea Creţu, atrag atenţia că accesul copiilor la social media poate să fie dăunător.

"Şi cum spunea şi domnul prefect, cred că o mare parte din această problemă este reprezentată de social media. Copiii noştri au acces aceste informaţii care, marea majoritate a acestor informaţiei din păcate, sunt false", a adăugat Bogdan Csillag.

Acesta a participat alături de medici psihiatri şi reprezentanţi ai administraţiei locale, vineri, la o conferinţă dintr-o campanie numită ”O comunitate pentru sănătatea mintală”, organizată de Consiliul Judeţean Sibiu, Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” Sibiu şi partenerii instituţionali, pentru a marca Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale (10 octombrie), dedicată anul acesta tinerilor şi prevenţiei tulburărilor psihice.

În cadrul evenimentului, 200 de elevi şi liceeni au participat la lecţii despre sănătatea mintală şi educaţia digitală, susţinute de psihiatri şi psihologi din Sibiu şi Cluj. Seara, de la ora 19.00, pentru prima dată, 13 clădiri reprezentative din oraş vor fi iluminate în verde, culoarea sănătăţii mintale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













