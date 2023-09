Celebrul muzician Al Di Meola: ”Le mulțumesc în mod special medicilor și asistentelor de la Spitalul Bagdasar Arseni”

Artistul a ținut să le mulțumească ”în mod special medicilor și asistentelor de la Spitalul Bagdasar Arseni din București”.

”Se pare că astăzi (29 septembrie) este Ziua Mondială a Inimii și vreau să le mulțumesc în mod special medicilor și asistentelor de la Spitalul Bagdasar Arseni din București/România pentru că m-au readus pe drumul cel bun! Voi fi veșnic recunoscătoare.” - a transmis Al Di Meola pe contul său oficial de Instagram.

Artistului i s-a făcut rău pe scenă spre finalul concertului susţinut miercuri seară, la Arenele Romane.

Chitarist jazz, jazz-rock şi jazz-fusion, dar şi producător, Al Di Meola - născut în New Jersey, pe 22 iulie 1954 - s-a înscris la colegiul de muzica Berklee din Boston, în 1971, iar trei ani mai târziu, s-a alăturat trupei pianistului Chick Corea, Return to Forever, alături de care a cântat până în 1976. În acelaşi an a lansat primul album solo, „Midnight Sun”.

A colaborat, între alţii, cu artişti ca Luciano Pavarotti, Paco de Lucia, Phil Collins, Santana, John McLaughlin, Jimmy Page, Stevie Wonder şi Jean Luc Ponty.

Între proiectele din care a făcut parte se numără Super Guitar Trio - care l-a adus alături de chitariştii Paco De Lucia şi John McLaughlin - şi trio-ul The Rite Of Strings, cu Jean-Luc Ponty şi Stanley Clarke.

Dată publicare: 30-09-2023 09:08