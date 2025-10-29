Pacient cu arsuri pe 70% din corp, mort la Bagdasar-Arseni. Șeful secției de arși a fost audiat de procurori

Doi medici din București sunt audiați într-un dosar de malpraxis. Este vorba despre șeful secției în care sunt îngrijiți pacienții cu arsuri grave de la Bagdasar-Arseni și o fostă colegă a acestuia.

Cei doi sunt bănuiți că nu și-ar fi făcut datoria în cazul unui pacient de 52 de ani, venit prin transfer la București. Bărbatul a murit.

S-au făcut perchezițîi încă de miercuri de dimineață, de la ora 10:00 la Spitalul Bagdasar-Arseni, acolo unde a fost vizat șeful unității care se ocupă de îngrijirea marilor arși din această unitate medicală. S-au făcut chemări oficiale în baza unor mandate de aducere și pentru un al 2-lea medic care a lucrat la Spitalul Bagdasar-Arseni în perioada august a anului acesta.

Cei doi medici s-ar fi ocupat de îngrijirea unui pacient de 52 de ani, care ar fi venit prin transfer de la un spital din Craiova. Acolo, pacientul ar fi avut arsuri pe o suprafață de peste 70% a corpului. Pacientul respectiv, în urma îngrijirilor pe care le-a primit și care nu ar fi fost complete, spun surse din rândul anchetatorilor, se pare că ar fi decedat câteva zile mai târziu.

După internare el a ajuns în spitalul din București pe 26 august, iar în data de 31 familia a primit vestea că bărbatul a încetat din viață. Medicii urmează să dea declarații în fața procurorilor bucureșteni în dosarul de malpraxis. Deocamdată, ei au fost aduși amândoi la audieri, însă medicul, care este și șeful secției care se ocupă de Mariaș, s-a prelevat de dreptul la tăcere. Până în acest moment a fost audiată doar doctorița, care în momentul de față este pensionară, nu mai lucrează la spital.

Deocamdată, procurorii ascultă mărturiile celor doi și ale apărătorilor acestora și urmează să ia o decizie în ceea ce îi privește. În cadrul perchezițiilor de la Bagdasar-Arseni au fost ridicate mai multe documente, registre, toate actele care au fost făcute în perioada în care pacientul de 52 de ani a fost internat și s-au făcut intervenția asupra lui la Spitalul Bagdasar-Arseni. Toate vor fi analizate și urmează să vedem ce alte audieri vor fi făcute în acest dosar.

