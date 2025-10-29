Pacient cu arsuri pe 70% din corp, mort la Bagdasar-Arseni. Șeful secției de arși a fost audiat de procurori

Stiri actuale
29-10-2025 | 17:34
×
Codul embed a fost copiat

Doi medici din București sunt audiați într-un dosar de malpraxis. Este vorba despre șeful secției în care sunt îngrijiți pacienții cu arsuri grave de la Bagdasar-Arseni și o fostă colegă a acestuia.

autor
Andreea Marinescu

Cei doi sunt bănuiți că nu și-ar fi făcut datoria în cazul unui pacient de 52 de ani, venit prin transfer la București. Bărbatul a murit.

S-au făcut perchezițîi încă de miercuri de dimineață, de la ora 10:00 la Spitalul Bagdasar-Arseni, acolo unde a fost vizat șeful unității care se ocupă de îngrijirea marilor arși din această unitate medicală. S-au făcut chemări oficiale în baza unor mandate de aducere și pentru un al 2-lea medic care a lucrat la Spitalul Bagdasar-Arseni în perioada august a anului acesta.

Cei doi medici s-ar fi ocupat de îngrijirea unui pacient de 52 de ani, care ar fi venit prin transfer de la un spital din Craiova. Acolo, pacientul ar fi avut arsuri pe o suprafață de peste 70% a corpului. Pacientul respectiv, în urma îngrijirilor pe care le-a primit și care nu ar fi fost complete, spun surse din rândul anchetatorilor, se pare că ar fi decedat câteva zile mai târziu.

După internare el a ajuns în spitalul din București pe 26 august, iar în data de 31 familia a primit vestea că bărbatul a încetat din viață. Medicii urmează să dea declarații în fața procurorilor bucureșteni în dosarul de malpraxis. Deocamdată, ei au fost aduși amândoi la audieri, însă medicul, care este și șeful secției care se ocupă de Mariaș, s-a prelevat de dreptul la tăcere. Până în acest moment a fost audiată doar doctorița, care în momentul de față este pensionară, nu mai lucrează la spital.

Citește și
explozie bloc rahova
Ce vor să afle anchetatorii de la angajații Distrigaz și cei ai firmei care au intervenit înainte de explozia din Rahova

Deocamdată, procurorii ascultă mărturiile celor doi și ale apărătorilor acestora și urmează să ia o decizie în ceea ce îi privește. În cadrul perchezițiilor de la Bagdasar-Arseni au fost ridicate mai multe documente, registre, toate actele care au fost făcute în perioada în care pacientul de 52 de ani a fost internat și s-au făcut intervenția asupra lui la Spitalul Bagdasar-Arseni. Toate vor fi analizate și urmează să vedem ce alte audieri vor fi făcute în acest dosar.

Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, într-un dosar privind moartea unui pacient care nu ar fi fost îngrijit

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, ancheta, malpraxis, Bagdasar Arseni,

Dată publicare: 29-10-2025 17:34

Articol recomandat de sport.ro
Și-a pierdut câinele și oferă o sumă amețitoare, la care alții doar visează, pentru cine îl găsește: ”Ne rugăm să fie bine”
Și-a pierdut câinele și oferă o sumă amețitoare, la care alții doar visează, pentru cine îl găsește: ”Ne rugăm să fie bine”
Citește și...
Ce vor să afle anchetatorii de la angajații Distrigaz și cei ai firmei care au intervenit înainte de explozia din Rahova
Stiri actuale
Ce vor să afle anchetatorii de la angajații Distrigaz și cei ai firmei care au intervenit înainte de explozia din Rahova

Doi angajați ai companiei Distrigaz Sud Rețele și alți patru de la o firmă privată de profil sunt audiați miercuri după-amiază de procurori, în ancheta exploziei din cartierul Rahova din Capitală.

Un bărbat din Galați dispărut de două zile a fost găsit cu elicopterul într-o vale din Munții Făgăraș
Stiri actuale
Un bărbat din Galați dispărut de două zile a fost găsit cu elicopterul într-o vale din Munții Făgăraș

A fost din nou alertă în Munții Făgăraș. Salvamontiștii au căutat ore în șir un bărbat despre care familia nu mai știa nimic de două zile.

Noua ipoteză a anchetatorilor privind moartea Ștefaniei Szabo. Medicii legiști au făcut necropsia
Stiri actuale
Noua ipoteză a anchetatorilor privind moartea Ștefaniei Szabo. Medicii legiști au făcut necropsia

Condițiile în care tânăra doctoriță Ștefania Szabo a murit rămân încă neelucidate. Miercuri, specialiști în criminalistică au prelevat noi probe din camera de gardă a spitalului din Buzău și nu exclud ipoteza că femeia s-ar fi intoxicat cu un medicament.

Recomandări
Surse: Nu s-a ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim. Ilie Bolojan ar dori păstrarea nivelului actual
Stiri Politice
Surse: Nu s-a ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim. Ilie Bolojan ar dori păstrarea nivelului actual

Discuțiile de la Guvern de miercuri nu au ajuns la nicio concluzie clară referitoare la salariul minim, au declarat surse apropiate acestor discuții pentru Știrile Pro TV.

Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa
Stiri actuale
Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa

Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, transmite Reuters.

Ce spun rușii despre reducerea prezenței armatei americane în România. Cum a fost comentat în Rusia gestul Washingtonului
Stiri externe
Ce spun rușii despre reducerea prezenței armatei americane în România. Cum a fost comentat în Rusia gestul Washingtonului

Unele dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului au reacționat după anunțul privind reducerea prezenței armatei americane în România.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Octombrie 2025

49:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28