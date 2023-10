„Voi fi veşnic recunoscător dr. Valentin Chioncel şi echipei sale”. Chitaristul Al Di Meola a fost externat

„Astăzi am fost externat după 5 zile de la Spitalul Bagdasar-Arseni aici în Bucureşti, România! Încă nu-mi vine să cred că s-au întâmplat toate astea! Dr. Valentin Chioncel mi-a salvat viaţa şi îi voi fi veşnic recunoscător lui şi echipei sale incredibile!", a scris pe Facebook artistul, citează news.ro.

Al Di Meola a mulţumit şi fanilor: „Vă mulţumesc mult pentru toate urările de bine, comentariile şi notele voastre! Şi nu aş fi fost aici fără minunatul meu cardiolog, dr. Valentin de la Spitalul Bagdasar Arseni din Bucureşti!

O să o iau mai uşor o perioadă. Am nevoie să mă recuperez complet pentru a mă întoarce să fac muzică şi să o văd pe fetiţa mea Ava crescând. Sunt veşnic recunoscător pentru tot ceea ce fac".

Chitaristul Al Di Meola, care a ajuns la Spitalul „Bagdasar - Arseni” din cauza unor probleme cardiace la concertul de la Arenele Romane, le-a transmis fanilor că primeşte cele mai bune îngrjiri posibile şi că este hotărât să se refacă şi să îşi rea concertele în 2024. Toate concertele sale din 2023 au fost amânate.

Artistului i s-a făcut rău pe scenă spre finalul concertului susţinut miercuri seară, la Arenele Romane.

Chitarist jazz, jazz-rock şi jazz-fusion, dar şi producător, Al Di Meola - născut în New Jersey, pe 22 iulie 1954 - s-a înscris la colegiul de muzica Berklee din Boston, în 1971, iar trei ani mai târziu, s-a alăturat trupei pianistului Chick Corea, Return to Forever, alături de care a cântat până în 1976. În acelaşi an a lansat primul album solo, „Midnight Sun”.

A colaborat, între alţii, cu artişti ca Luciano Pavarotti, Paco de Lucia, Phil Collins, Santana, John McLaughlin, Jimmy Page, Stevie Wonder şi Jean Luc Ponty.

Între proiectele din care a făcut parte se numără Super Guitar Trio - care l-a adus alături de chitariştii Paco De Lucia şi John McLaughlin - şi trio-ul The Rite Of Strings, cu Jean-Luc Ponty şi Stanley Clarke.

Dată publicare: 03-10-2023 13:51