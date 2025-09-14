România a învins El Salvador cu 2-0 în Cupa Davis. Tricolorii câștigă al doilea meci al confruntării

14-09-2025 | 21:24
România Cupa Davis
Facebook/ Federaţia Română de Tenis

Echipa României conduce El Salvador, scor 2-0, în întâlnirea din cadrul Grupei Mondiale II. Al doilea meci de simplu, întrerupt noaptea trecută din cauza vremii nefavorabile, a fost câştigat duminică de Gabriel Gheţu cu scorul de 6-1, 2-6, 6-2.

Claudia Alionescu

În momentul întreruperii jocului din cauza vremii, Gheţu îl conducea pe César Cruz cu 6-1, 2-6, 5-2.

Sâmbătă, în primul meci, Radu Ţurcanu a trecut de Marcelo Arévalo, scor 6-7 (3/7), 6-3, 6-2.

Meciul de dublu are ca protagoniste echipele Bogdan Pavel / Mircea-Alexandru Jecan (România) şi César Cruz / Marcelo Arévalo (El Salvador).

Sursa: News.ro

