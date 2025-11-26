A treia zi consecutivă fără apă în cel mai mare cartier din Piatra-Neamţ şi în trei comune. Autoritățile anunță noi avarii

26-11-2025 | 10:01
apa robinet
Shutterstock

Locuitorii celui mai mare cartier din municipiul Piatra-Neamţ şi cei din trei comune limitrofe nu au apă potabilă la robinete pentru a treia zi consecutiv din cauza unor avarii succesive, precizează, miercuri, reprezentanţii Companiei Judeţene APA SERV.

Mihaela Ivăncică

Avariile s-au produs la magistrala de apă care deserveşte cartierul Dărmăneşti şi comunele Girov, Gârcina şi Dochia.

"În urma intervenţiilor din data de 25.11.2025, care s-au finalizat în termenul precizat, în timpul manevrelor de încărcare a reţelei, la ora 03:00, au fost identificate noi avarii la conducta magistrală de aducţiune ce alimentează rezervorul R6", se arată într-un comunicat al companiei de apă.

Astfel, furnizarea apei va fi întreruptă până cel mai devreme la ora 18:00.

"Deşi terminarea lucrărilor este estimată a se realiza astăzi, 26.11.2025, în jurul orei 18:00, având în vedere atât timpul necesar pentru încărcarea instalaţiilor, cât şi situaţiilor generate de ineria şi reechilibrarea sistemului, procesul de reluare a furnizării apei cu presiune optimă pentru toate zonele afectate se va realiza în data de 27.11.2025 începând cu ora 08:00", mai informează APA SERV.

La momentul reluării furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă, există posibilitatea ca parametrii de turbiditate să prezinte valori ridicate.

APA SERV subliniază că în asemenea situaţii se recomandă menţinerea robinetului deschis pentru câteva minute, astfel încât apa să revină la standardele obţinute de potabilitate.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 26-11-2025 09:48

