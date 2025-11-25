O fetiță de 2 ani a ajuns la spital după ce a băut un lichid suspect la McDonald’s în Germania. Ce ar fi primit în loc de apă

O vizită la McDonald’s din Kassel-Bettenhausen, Germania, s-a încheiat la spital pentru un copil de doi ani și jumătate.

Potrivit mamei, Katharina Schlemm, sticla de băutură din Happy Meal nu conținea apă, ci „un lichid cu un miros puternic de alcool, probabil un dezinfectant.” După ce copilul a luat o gură, femeia a declarat pentru Hessisch-Niedersächsische Allgemeine (HNA) că micuțul „s-a înroșit puternic” și a început să țipe.

Pentru că supraveghetorul schimbului de la McDonald’s nu a luat incidentul în serios și a cerut returnarea sticlei, mama a alertat poliția. Un purtător de cuvânt a confirmat că se efectuează cercetări sub suspiciunea de vătămare corporală din neglijență.

Conținutul sticlei de 0,33 litri, confiscată de autorități, este analizat în prezent. Copilul a fost tratat la fața locului de paramedici, iar mama l-a dus ulterior la spitalul din Kassel pentru a exclude o eventuală intoxicație. Potrivit poliției, copilul „nu a fost rănit grav”, iar ancheta nu indică vreo intenție de a-i provoca rău.

„Îmi doream să mănânc în liniște, dar brusc a izbucnit o mare agitație și au apărut luminile albastre intermitente”, a declarat pentru HNA un martor care se afla în restaurant .

Mama fetiței nu poate explica cum a ajuns lichidul alcoolic în sticlă. Bonul de casă arată că ea a comandat Happy Meal, alegând apă plată ca băutură. „Când am deschis sticla în parcare, nu am observat nimic în neregulă”, a spus mama.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













