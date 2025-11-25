O fetiță de 2 ani a ajuns la spital după ce a băut un lichid suspect la McDonald’s în Germania. Ce ar fi primit în loc de apă

Stiri externe
25-11-2025 | 09:30
McDonald’s
Shutterstock

O vizită la McDonald’s din Kassel-Bettenhausen, Germania, s-a încheiat la spital pentru un copil de doi ani și jumătate.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit mamei, Katharina Schlemm, sticla de băutură din Happy Meal nu conținea apă, ci „un lichid cu un miros puternic de alcool, probabil un dezinfectant.” După ce copilul a luat o gură, femeia a declarat pentru Hessisch-Niedersächsische Allgemeine (HNA) că micuțul „s-a înroșit puternic” și a început să țipe.

Pentru că supraveghetorul schimbului de la McDonald’s nu a luat incidentul în serios și a cerut returnarea sticlei, mama a alertat poliția. Un purtător de cuvânt a confirmat că se efectuează cercetări sub suspiciunea de vătămare corporală din neglijență.

Conținutul sticlei de 0,33 litri, confiscată de autorități, este analizat în prezent. Copilul a fost tratat la fața locului de paramedici, iar mama l-a dus ulterior la spitalul din Kassel pentru a exclude o eventuală intoxicație. Potrivit poliției, copilul „nu a fost rănit grav”, iar ancheta nu indică vreo intenție de a-i provoca rău.

„Îmi doream să mănânc în liniște, dar brusc a izbucnit o mare agitație și au apărut luminile albastre intermitente”, a declarat pentru HNA un martor care se afla în restaurant .

Citește și
dezinfectant natural
Dezinfectant natural cu bicarbonat de sodiu. Cum să pregătești acasă soluții de curățare

Mama fetiței nu poate explica cum a ajuns lichidul alcoolic în sticlă. Bonul de casă arată că ea a comandat Happy Meal, alegând apă plată ca băutură. „Când am deschis sticla în parcare, nu am observat nimic în neregulă”, a spus mama. 

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești false. Cum au obținut documentele pentru a putea intra în UE

Sursa: HNA

Etichete: germania, dezinfectanti, fast food,

Dată publicare: 25-11-2025 09:23

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Joe Biden râde de Trump și spune că-și dă cu înălbitor în păr. Cum voia fostul președinte să se injecteze cu dezinfectant
Stiri externe
Joe Biden râde de Trump și spune că-și dă cu înălbitor în păr. Cum voia fostul președinte să se injecteze cu dezinfectant

Joe Biden, vizibil încântat de primirea entuziastă la un eveniment de campanie, l-a ironizat miercuri pe rivalul său Donald Trump şi părul acestuia, amintind o declaraţie aiuritoare a republicanului din timpul pandemiei covid-19, relatează AFP.

 

Dezinfectant natural cu bicarbonat de sodiu. Cum să pregătești acasă soluții de curățare
Stiri Diverse
Dezinfectant natural cu bicarbonat de sodiu. Cum să pregătești acasă soluții de curățare

Dacă vrei să îți faci acasă propriul dezinfectant natural cu bicarbonat de sodiu, vei avea nevoie doar de câteva ingrediente.

Elevii din Galați au primit acum milioane de măști medicinale și dezinfectant deși au fost comandate în 2020
Stiri actuale
Elevii din Galați au primit acum milioane de măști medicinale și dezinfectant deși au fost comandate în 2020

Milioane de măști medicinale, mii de litri de dezinfectant și mii de nebulizatoare necesare pentru a ne proteja în fața Covid-19 au ajuns în școlile din Galați.

Femeie din Vaslui, în stare gravă după ce a băut alcool de 96%, dezinfectant pentru suprafețe și ulei de masaj. Îi era sete
Stiri Diverse
Femeie din Vaslui, în stare gravă după ce a băut alcool de 96%, dezinfectant pentru suprafețe și ulei de masaj. Îi era sete

O femeie din Huși se zbate între viață și moarte la Spitalul Parhon din Iași, după ce a băut alcool de 96%, dezinfectant de suprafețe și ulei de masaj. Familia spune că nu a vrut să se sinucidă, ci îi era pur și simplu sete și voia să bea.

 

România și alte patru state UE trimit Ucrainei materiale destinate populaţiei civile. Ce a oferit țara noastră
Stiri actuale
România și alte patru state UE trimit Ucrainei materiale destinate populaţiei civile. Ce a oferit țara noastră

România trimite Ucrainei 15.000 de pachete cu analgezice, antiinflamatoare și antibiotice, precum și 840 de litri de dezinfectant pentru mâini, într-o campanie europeană de ajutorare la care contribuie încă alte patru state UE.

Recomandări
Două drone rusești au intrat pe teritoriul României, în Tulcea și Galați. MApN a ridicat avioane de urgență
Stiri actuale
Două drone rusești au intrat pe teritoriul României, în Tulcea și Galați. MApN a ridicat avioane de urgență

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat două drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Noiembrie 2025

50:42

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28