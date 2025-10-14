Cum au reușit trei școli din Târgu Mureș să reducă aglomerația dimineața. Ideea, inspirată de la școlile din Danemarca

14-10-2025 | 07:25
copii scoala

Elevii din Târgu Mureș sunt încurajați să meargă pe jos la școală. Inițiativa face parte din programul „Pedibus”, care își dorește să reducă aglomerația din trafic dimineața.

Reka Bereczki

Trei școli din Târgu Mureș s-au înscris în programul „Pedibus”. În fiecare dimineață, elevii din clasele primare, însoțiți de părinți sau învățători, se întâlnesc în locuri stabilite și merg pe jos până la școală.

Mihaela Șanta, directorul unei școli: Un număr de 90 de copii vin însoțiți din două puncte diferite ale orașului. Copiii sunt fie din zona limitrofă școlii, fie din localitățile din apropiere.

Astfel, traficul intens din jurul unităților de învățamânt dispare.

Gal Șandor, inițiatorul proiectul din județul Mureș: Pe acestă străduță pe care ne aflăm, dacă nu este școală, atunci dimineața trec zece mașini. Iar în perioada școlilor trec în jur de 300 de mașini în 40-50 de minute, e o problemă nu numai în acestă.

În plus, copiii au ocazia să facă mișcare și să socializeze cu colegii.

Pedibus a fost lansat în 2021 în Sfântu Gheorghe, după un model preluat din Danemarca. Acum funcționează în 9 orașe din țară.

