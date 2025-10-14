Bujduveanu propune interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare în orele de vârf

Circulaţia autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare ar putea fi interzisă între orele 07:00 - 10:00 şi 16:00 - 19:00, conform unui proiect de hotărâre propus de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permiţând un flux mai fluent pentru transportul public şi pentru deplasările esenţiale ale cetăţenilor, a scris edilul, marţi, pe Facebook.

Creștere accelerată a numărului de autovehicule în Capitală

"În ultimii zece ani, numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine. Oraşul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum. Rezultatul este vizibil pentru toţi: blocaje constante, poluare accentuată şi timp pierdut în fiecare zi. Este o problemă de mobilitate, dar mai ales de calitate a vieţii", a precizat Bujduveanu.

Conform proiectului, supus dezbaterii publice pe site-ul PMB, se interzice circulaţia şi staţionarea autovehiculelor destinate aprovizionării cu marfă, activităţilor de curierat şi activităţilor specifice serviciilor de salubrizare desfăşurate în Bucureşti în intervalele orare 07:00 - 10:00 şi 16:00 - 19:00.

Se exceptează de la aceste prevederi deplasările autovehiculelor din următoarele categorii: servicii de urgenţă şi ordine publică; structuri din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională; servicii de intervenţie tehnico-edilitare pentru avarii/urgenţe; deszăpezire, combaterea poleiului, degajări de carosabil, transportul materialelor antiderapante, utilaje speciale de iarnă; transportul de medicamente, produse sanguine, organe pentru transplant, consumabile critice pentru unităţi medicale, precum şi aprovizionarea de urgenţă a acestora.

Amenzi între 3.000 și 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3.000 - 5.000 de lei.

"Municipiul Bucureşti este un oraş foarte aglomerat, cu trafic intens, care este în mare măsură influenţat atât de activităţile de aprovizionare cât şi de cele de colectare a deşeurilor, activităţi care sunt realizate de principiu cu autovehicule cu gabarit mediu şi mare", se arată în referatul de aprobare.

De asemenea, în raportul de specialitate este invocat exemplul altor localităţi care au restricţionat intervalul orar în care se desfăşoară aprovizionarea în zona centrală, precum: Cluj-Napoca, Timişoara, Sibiu, Craiova, Satu Mare, Oradea, Constanţa sau Braşov.

Anunțul primarului interimar privind reglementarea traficului comercial

La finalul lunii septembrie, Stelian Bujduveanu anunţa că urmează să fie stabilite intervalele orare în care vor putea circula maşinile de transport marfă şi cele de salubritate în Bucureşti, în încercarea de a reduce traficul intens din orele de vârf.

"Lucrăm la un proiect foarte important, acela de a reglementa în municipiul Bucureşti când se ridică gunoiul şi când se face transportul de marfă. (În Capitală există) 1,7 milioane de autovehicule înmatriculate plus alte 300.000 care intră, deci sunt 2 milioane de maşini. Din cele 1,7 milioane - ce ştim noi de pe Bucureşti, unde avem datele certe de la Poliţia Română - aproape 300.000 sunt maşini de marfă, aproape 300.000 sunt maşini care n-au ce să caute la un interval orar foarte aglomerat în trafic, la fel cum se întâmplă şi în alte municipii, la fel cum se întâmplă peste tot în lume", a anunţat edilul interimar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













