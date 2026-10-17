„Ieşim în stradă pentru că ne dorim o lume în care fetele şi femeile cresc şi trăiesc fără frică, cu încredere şi libertate. Vrem să ne arătăm solidaritatea faţă de toate femeile şi fetele care trăiesc, zi de zi, cu frica violenţei. În acest an au fost deja documentate 30 de femicide. Aceste crime ar fi putut fi prevenite dacă autorităţile ar fi evaluat riscul, ar fi luat măsuri de protecţie şi ar fi intervenit la timp. Statul are obligaţia de a proteja femeile împotriva violenţei domestice şi a violenţei de gen. Vrem ca femeile care au supravieţuit violenţei să aibă încredere că justiţia le protejează şi le face dreptate", transmit organizatorii.

Programul marșului

Programul marșului pentru fiecare oraș este următorul:

În Bucureşti, marşul va porni la ora 15:00 din Piaţa Universităţii, la statui.

La Braşov, marşul va începe tot la ora 15:00, de la Aula S. Chiriacescu;

la Baia Mare - de la 10:30, Casa de Cultură;

la Timişoara - 16:00, Piaţa Victoriei;

la Cluj-Napoca - 15:00, Monumentul Memorandiştilor;

la Arad - 14:30, Palatul Administrativ;

la Piatra Neamţ - 17:00, Curtea Domnească;

la Târgu Mureş - 11:00, Cetatea Medievală; la Mizil - 11:30, Primărie;

comuna băcăuană Valea Seacă - 13:00, Centrul comunitar.

Măsurile cerute de organizații

Reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei împotriva Femeilor solicită implementarea Legii femicidului astfel încât în toate cazurile de violenţă împotriva femeilor şi fetelor să fie evaluat şi identificat riscul de către poliţişti, procurori, judecători şi să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecţie care să prevină noi crime.

Reţeaua VIF mai cere educaţie pentru egalitate de gen în sistemul formal de învăţământ, precum şi înfiinţarea registrului naţional privind situaţiile de violenţă domestică, măsuri speciale de protecţie şi sprijin pentru copiii care îşi pierd un părinte ca urmare a violenţei domestice, inclusiv prin măsuri de sprijin juridic, social, educaţional şi financiar.

Consolidarea ordinelor de protecţie şi a ordinelor de protecţie provizorii, prin îmbunătăţirea procedurii privind emiterea lor, prin revizuirea formularului de risc şi micşorarea timpului de completare a tuturor documentelor necesare este o altă solicitare a reţelei.

De asemenea, se cere protecţie sporită împotriva violenţei cibernetice, precum şi formarea obligatorie a personalului din instituţii specific pe abordarea cazurilor de violenţă, astfel încât intervenţia poliţiştilor şi a specialiştilor din serviciile sociale, sănătate, educaţie şi justiţie să fie mai bine adaptată tuturor tipurilor de violenţă.