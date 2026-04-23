În plus, preşedintele apreciază că violenţa împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente şi a fost prea timp ignorată.

„Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. Violenţa împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecinţe dramatice”, a scris, joi, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, „ca un act de recunoaştere a unei realităţi dureroase pe care avem obligaţia să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre şi să promoveze măsuri de prevenire a femicidului şi a violenţei domestice”.

„Salut iniţiativa parlamentarilor care au înţeles gravitatea acestui fenomen şi au realizat modificările legislative care se impun. Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranţa femeilor şi copiilor într-un mecanism concret de prevenţie, oferind autorităţilor instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violenţa să devină o tragedie”, a mai transmis şeful statului.

El afirmă că ”este un pas deosebit de important către conştientizarea cauzelor abuzurilor şi violenţei îndreptate împotriva femeilor, dar şi către o justiţie mai eficientă, mai umană, care nu doar sancţionează dur agresorii, ci înţelege şi previne activ suferinţa celor mai vulnerabili dintre noi”.

În 26 martie, Parlamentul a adoptat Legea femicidului.