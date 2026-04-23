În plus, preşedintele apreciază că violenţa împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente şi a fost prea timp ignorată.

„Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. Violenţa împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecinţe dramatice”, a scris, joi, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, „ca un act de recunoaştere a unei realităţi dureroase pe care avem obligaţia să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre şi să promoveze măsuri de prevenire a femicidului şi a violenţei domestice”.

„Salut iniţiativa parlamentarilor care au înţeles gravitatea acestui fenomen şi au realizat modificările legislative care se impun. Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranţa femeilor şi copiilor într-un mecanism concret de prevenţie, oferind autorităţilor instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violenţa să devină o tragedie”, a mai transmis şeful statului.

Citește și
Un bărbat din Mureș și-a amenințat soția că va incendia casa și a dat foc la mai multe obiecte în curte. Individul era băut

El afirmă că ”este un pas deosebit de important către conştientizarea cauzelor abuzurilor şi violenţei îndreptate împotriva femeilor, dar şi către o justiţie mai eficientă, mai umană, care nu doar sancţionează dur agresorii, ci înţelege şi previne activ suferinţa celor mai vulnerabili dintre noi”.

În 26 martie, Parlamentul a adoptat Legea femicidului.