Departe de casă, în Italia, căutând o viață mai bună, multe românce ajung să trăiască o realitate dureroasă.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Un raport al Institutului Național de Statistică din Peninsula arată că 15% dintre femeile românce cu vârste între 16 și 75 de ani declară că au suferit cel puțin o formă de violență fizică sau sexuală. Analizele subliniază nevoia de educație şi prevenție.

Silvia Dumitrache, Asociația femeilor românce din Italia: „Româncele sunt cele mai numeroase în Italia. Asta s-ar putea să fie una din cauzele pentru care rezultă mai numeroase”.

În fiecare duminică, într-o mică biserică din Cassano D'Adda, oraș din Lombardia, se aude cuvântul românesc. Comunitatea se adună să asculte slujba părintelui Traian.

Marta Radu: „În Italia este foarte prezent, femicidul, în foarte multe cazuri e obsesia. Din păcate, obsesia bărbatului, bărbații în general nu acceptă, nu acceptă, dar ne despărțim. Da, din păcate, ea moare. Au început să fie aparte că sunt foarte multe. Sunt asociații care ajută femeia, familia, violenței verbale, violența copiilor, băutură peste tot venind din România”.

Ana-Maria a trecut printr-o dramă, soțul, român, avea un comportament de neacceptat…

Ana-Maria: Și atâta timp cât copiii mei vedeau doar violență în casă, s-a întâmplat asta. Chiar copilul meu mi-a spus „Mama, închide ușa”.

Reporter: Și lucrul ăsta ați reușit să vă desprindeți?

Ana-Maria: Cu toate că am. Toate felurile, cu toate că am trecut prin stări care nu ar fi trebuit să trec niciodată și n-ar trebui să treacă niciodată nici o femeie.

Diana de Marchi, consilier Milano: La Milano, am investit masiv. Avem o rețea chiar aici, în clădirea de alături. Este o rețea de combatere a violenței. Și că, dacă apare o nevoie, ele pot ajuta o femeie care spune: "Iată care este situația mea"?

Reporter: Ea știe că poate suna la centrul anti-violență, nu-i așa?

Diana de Marchi: Centrul răspunde non-stop.

Reporter: Și ce anume comunică?

Diana de Marchi: Ei explică faptul că vor realiza un interviu pentru a înțelege situația.

În Italia sau acasă, în România, poveștile româncelor arată același lucru: e nevoie de mai multă grijă, mai multă educație, mai mult curaj. Pentru fiecare femeie care spune "mi-e frică", trebuie să existe cineva care răspunde.

Eliza, împușcată din gelozie. Daniela, sufocată de mâinile celui care nu a acceptat "nu". Denisa și Ana-Maria ucise de un criminal român sadic. Viețile lor au fost marcate de un stigmat care putea fi prevenit. Ecourile din Italia, povești dureroase trag un semnal de alarmă: viața unei femei nu trebuie să fie condiționată de frică.

Duminică, la „România, te iubesc!”, povești cutremurătoare despre cum „dragostea bolnavă” alimentează o epidemie tăcută, ce distruge familii și devine fatală pentru multe femei.

În România, în caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice! Numărul de Telverde este 0800 500 333.

Principalul număr de urgență și linie de ajutor națională pentru femeile abuzate sau victimele violenței domestice din România este 0800.500.333.

Resurse și linii de asistență disponibile:

* Linia națională gratuită (ANES): 0800.500.333 (non-stop, 24/7, apel gratuit național din orice rețea). Oferă consiliere juridică și psihologică primară, orientare și sprijin în cazuri de violență domestică, trafic de persoane sau discriminare de gen.

* Numărul unic de urgență: 112 (apelați imediat dacă sunteți în pericol fizic iminent).

* Urgențe sociale / București (DGASMB): 021 9524 (disponibil 24/7 pentru echipe mobile și situații de urgență socială/violență domestică).

* Centrul „Femina” (București): Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1 | Telefon: 021 314.23.15 (găzduire temporară și consiliere).

* Centrul de Informare și Sprijin pentru Femei (București): Aleea George Cristian Stanciu nr. 2, sector 5 | Telefon: 0758 047 398 (Luni-Vineri, 08:00–16:00).