Ultimul caz a avut loc în Iași, unde o femeie a fost omorâtă în bătaie, de partenerul ei.



Senatorii au votat fără echivoc pentru adoptarea proiectului de lege susținut de 273 de parlamentari, care definește „femicidul” și-l și pedepsește cu închisoare. Au fost: 97 de voturi „pentru”, 1 „împotrivă” și 7 abțineri.

Singurul vot „împotrivă” a fost senatorului Gheorghe Vela, neafiliat, ales în Parlamentul României din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Se folosește termenul de femicid intim - atunci când o femeie este ucisă de partener sau de un membru al familiei.

Este definit și femicidul non-intim, când o femeie este ucisă din motive de gen, exploatare sexuală, religie sau ură.

Există și femicidul indirect, când o femeie este ucisă în urma mutilării, a violenței continue sau se sinucide după ani de abuz.

Astfel de fapte vor fi incluse în Codul Penal drept circumstanțe agravante la omorul calificat, iar pedepsele vor fi în oglindă: închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar detenție pe viață.



Alina Gorghiu, senatoare PNL: „Cred că societatea noastră este pregătită să accepte pentru că s-au întâmplat prea mult tragedii pe care le-am ascult sub preș. Femeile nu mor pentru că nu avem legi, mor pentru că nu sunt aplicate cum trebuie puse în aplicare. Socitatea trebuie să fie pregătite pentru un pas corect”.

Cynthia Păun, senatoare USR: „Încercăm cu o lege să oprim un tsunami de crime. Uciderea unei femei pentru că este femei are nume și are consecințe”.​

Legea le va impune autorităților să ia măsuri imediate de ocrotire a copiilor rămași orfani, iar în școli vor fi introduse cursuri privind etica relațiilor non-violente, nediscriminarea și egalitatea de gen. În plus, pedepsele vor fi și mai mari atunci când violența are loc în prezența minorilor.

Victoria Stoiciu, senatoare PSD: „Nu putem spera la o îmbunătățirea a situației atâta timp cât nu schimbăm prin educație normele sociale care ne spun că dacă nu te bate nu te iubește sau că bătaia e ruptă din rai”.

Din 2015 și până astăzi, peste 500 de românce au fost omorâte de membri ai familiei.



Organizația Națiunilor Unite definește „femicidul" că uciderea femeilor din motive legate de gen. Mai multe state europene, precum Belgia, Croația, Cipru sau Turcia, recunosc deja „femicidul" în legislația lor. În Italia această crimă este pedepsită cu închisoare pe viață. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților.

Prevederile din proiect



Proiectul de lege defineşte juridic femicidul, pentru prima dată în legislaţia românească, ca formă extremă de violenţă bazată pe gen.

Documentul mai prevede colectarea şi publicarea anuală de date privind femicidul şi violenţele care îl preced, inclusiv informaţii despre relaţia victimă–agresor, protecţie reală pentru copiii rămaşi în urmă – orfanii femicidului fiind recunoscuţi ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată şi pedepse agravante atunci când violenţa are loc în prezenţa minorilor, întărirea răspunsului penal, prin sancţionarea severă a faptelor motivate de gen şi a violenţelor care preced omorul, educaţie pentru prevenţie, prin introducerea în şcoli a temelor privind egalitatea de gen, relaţiile non-violente şi combaterea violenţei.

Aproape 60 de femei au fost ucise anul trecut

Conform datelor oficiale disponibile pentru anul 2025, aproape 60 de femei au fost ucise, majoritatea în contextul unor violenţe domestice. Potrivit unui comunicat de presă, „aceste crime” nu sunt accidente şi nu sunt „drame de familie”, ci „rezultatul unui lanţ de violenţe, control şi lipsă de intervenţie eficientă”.



Prin această lege, statul român îşi asumă, pentru prima dată, o abordare clară, structurată şi preventivă a femicidului, precizează sursa citată.



