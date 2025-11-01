Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

01-11-2025 | 19:42
Seară de gală la București. Sala Palatului a devenit, sâmbătă seară, locul unui eveniment cinematografic de excepție.

autor
Valentina Neagu

Are loc premiera filmului „Cravata galbenă”, o producție dedicată marelui dirijor Sergiu Celibidache. Pe covorul galben, nu roșu, au sosit actori de talie internațională, printre care John Malkovich, dublu nominalizat la Oscar și Sean Bean, celebrul actor britanic cunoscut mai ales pentru rolurile din Urzeala tronurilor și Stăpânul inelelor.

Într-un decor spectaculos, dominat de un covor galben, care il înlocuiește simbolic pe cel roșu și trimite direct la titlul filmului, și-au făcut aparitia actorii.

John Malkovich îl interpretează pe Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai apreciați dirijori ai secolului XX, cunoscut pentru perfecționismul său și pentru interpretările spectaculoase.

Iar Sean Bean joacă rolul tatălui un om sever și exigent, care îi influențează drumul artistic și felul în care vede muzica și viața.

P
Trailerul filmului Cravata Galbenă a fost lansat oficial

Pelicula „Cravata galbenă”, regizată de Serge Ioan Celebdachi, fiul maestrului, este o poveste despre artă si disciplină și urmărește peste 7 decenii din viața dirijorului român.

Din distribuție mai fac parte Miranda Richardson, dublu nominalizată la Oscar, Ben Schnetzer și Kate Phillips, actori apreciați pe scena internațională. Producția s-a întins pe mai mulți ani.

Serge Ioan Celebidachi, regizorul filmului: „Este o zi specială. Am așteptat foarte mult toți, am și muncit puțin, 7 ani, deci e un moment fabulos pentru noi”.

Adela Vrînceanu Celebidachi, producătoarea filmului: „A durat șapte ani pentru că am prins Covid-ul, a venit războiul în Ucraina, a fost puțin mai dificil să convingem oamenii că sunt în siguranță aici, în România. A fost un efort mare, un buget mare de 20 de milioane de euro, probabil cel mai scump film de pe la noi”.

Cravata Galbenă va intra în cinematografele din toată țara pe 14 noiembrie.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 01-11-2025 19:15

Cum a descoperit John Malkovich că e 43% român. „Asta e tot ce știu"
Cultura
Cum a descoperit John Malkovich că e 43% român. „Asta e tot ce știu”

Actorul și producătorul de film John Malkovich spune despre el că e pe jumătate român. A avut revelaţia în urma unui test ADN.

Trailerul filmului Cravata Galbenă a fost lansat oficial
Cultura
Trailerul filmului Cravata Galbenă a fost lansat oficial

PARTENERIAT. Trailerul filmului Cravata Galbenă, despre viața marelui dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial. Filmul va putea fi vizionat în cinematografele din întreaga țară începând din 14 noiembrie.

 
Stiri Mondene
"Extraordinar!". John Malkovich a cucerit din nou publicul din Timișoara. Spectacolul cu care a impresionat

Actorul John Malkovich, de două ori nominalizat la Oscar, a urcat, joi seară, din nou pe scena Teatrului Național din Timișoara. Spectacolul s-a jucat cu sala plină! Au fost deja două reprezentații și mai urmează una, pentru care biletele s-au epuizat rap

Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE
Stiri externe
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început

A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu
Stiri Politice
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

