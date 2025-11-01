Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

Seară de gală la București. Sala Palatului a devenit, sâmbătă seară, locul unui eveniment cinematografic de excepție.

Are loc premiera filmului „Cravata galbenă”, o producție dedicată marelui dirijor Sergiu Celibidache. Pe covorul galben, nu roșu, au sosit actori de talie internațională, printre care John Malkovich, dublu nominalizat la Oscar și Sean Bean, celebrul actor britanic cunoscut mai ales pentru rolurile din Urzeala tronurilor și Stăpânul inelelor.

Într-un decor spectaculos, dominat de un covor galben, care il înlocuiește simbolic pe cel roșu și trimite direct la titlul filmului, și-au făcut aparitia actorii.

John Malkovich îl interpretează pe Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai apreciați dirijori ai secolului XX, cunoscut pentru perfecționismul său și pentru interpretările spectaculoase.

Iar Sean Bean joacă rolul tatălui un om sever și exigent, care îi influențează drumul artistic și felul în care vede muzica și viața.

Pelicula „Cravata galbenă”, regizată de Serge Ioan Celebdachi, fiul maestrului, este o poveste despre artă si disciplină și urmărește peste 7 decenii din viața dirijorului român.

Din distribuție mai fac parte Miranda Richardson, dublu nominalizată la Oscar, Ben Schnetzer și Kate Phillips, actori apreciați pe scena internațională. Producția s-a întins pe mai mulți ani.

Serge Ioan Celebidachi, regizorul filmului: „Este o zi specială. Am așteptat foarte mult toți, am și muncit puțin, 7 ani, deci e un moment fabulos pentru noi”.

Adela Vrînceanu Celebidachi, producătoarea filmului: „A durat șapte ani pentru că am prins Covid-ul, a venit războiul în Ucraina, a fost puțin mai dificil să convingem oamenii că sunt în siguranță aici, în România. A fost un efort mare, un buget mare de 20 de milioane de euro, probabil cel mai scump film de pe la noi”.

Cravata Galbenă va intra în cinematografele din toată țara pe 14 noiembrie.

