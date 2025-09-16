Trailerul filmului Cravata Galbenă a fost lansat oficial

16-09-2025 | 15:17
P

PARTENERIAT. Trailerul filmului Cravata Galbenă, despre viața marelui dirijor Sergiu Celibidache, a fost lansat oficial. Filmul va putea fi vizionat în cinematografele din întreaga țară începând din 14 noiembrie.

 

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis.

În rolurile principale sunt John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey). Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuția.

“Cravata Galbenă explorează teme precum familia, iertarea, iubirea, perseverența, pasiunea și arta. Cred că este un film care va atrage un public larg, nu doar iubitorii muzicii clasice”, declară actorul Ben Schnetzer.

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrongși scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

„Sper ca acest film să ofere publicului din România, și nu numai, puțin curaj, curajul de a visa, curajul de a avea încredere în propriile forțe, indiferent de cât de potrivnic ar părea destinul. A fost o producție de mare amploare, care acoperă peste şapte decenii din viața lui Sergiu Celibidache, iar în București am reușit să reproducem locații din 11 țări. Filmul demonstrează nu doar cât de ofertantă este România din punct de vedere cinematografic, ci și nivelul de profesionalism al industriei din acest domeniu. Sunt mândră și onorată că am avut ocazia să colaborez cu atât de mulți oameni minunați”, spune Adela Vrînceanu Celebidachi, unul dintre producătorii filmului.

Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, realizat în coproducție cuSafe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.

Filmul Cravata Galbenă va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară din 14 noiembrie, distribuit de Vertical Entertainment.

Site: https://cravatagalbena.ro/

Dată publicare: 16-09-2025 15:17

