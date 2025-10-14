Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă

Maria Popovici împlinește 34 de ani pe 14 octombrie. Actriță și comediantă apreciată, Maria s-a impus prin stilul său autentic și prin energia debordantă pe scenă, devenind una dintre cele mai îndrăgite prezențe din stand-up-ul românesc.

De-a lungul anilor, Maria a demonstrat că poate transforma orice scenă într-un spațiu de râs și inspirație. Talentul său, combinat cu naturalețea și carisma, a făcut-o remarcată atât în proiectele Pro TV, cât și în interacțiunile cu fanii pe rețelele de socializare. Prezența ei constantă și implicarea în diverse proiecte au consolidat statutul său de artist complet și respectat în România.

Cine este Maria Popovici

Maria Popovici s-a născut în 1991 la București și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC). Inițial, a debutat în teatru, activând timp de câțiva ani în producții independente, unde și-a perfecționat tehnica actoricească și a învățat să interacționeze direct cu publicul.

În 2016, Maria a câștigat sezonul 2 al unui program de televiziune de tip concurs, devenind prima femeie care a obținut acest titlu. Acest succes a marcat un punct de cotitură în cariera sa, propulsând-o în prim-planul scenei de stand-up din România.

Pe lângă cariera sa în stand-up, Maria a fost implicată în diverse proiecte media, apărând în emisiuni de comedie și realizând show-uri de stand-up cu casa închisă ani la rând.

Maria Popovici a debutat pe scena Pro TV în 2024, devenind parte a emisiunii „Săriți de pe fix!”. Maria s-a alăturat echipei în sezonul 2, aducând cu sine energia sa caracteristică și umorul autentic care au consacrat-o în stand-up-ul românesc. În această emisiune, Maria a demonstrat nu doar talentul său de comediantă, ci și abilitatea de a se adapta rapid și de a interacționa cu ceilalți participanți într-un mod natural și plin de farmec.

De asemenea, Maria a adus zâmbete pe buzele oamenilor și în diverse emisiuni în care a fost invitată, precum „Vorbește lumea” și „La Măruță”, unde a împărtășit momente din viața sa.

Maria Popovici a reușit să se impună ca o voce distinctă în peisajul media românesc, fiind recunoscută pentru umorul său sincer și pentru carisma care o caracterizează.

