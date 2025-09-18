Două incendii au avut loc, în doar câteva ore, într-un bloc din București. Proprietara apartamentului a ajuns la spital

18-09-2025 | 07:41
Incendiu cu repetiție, miercuri noapte, într-un bloc din centrul Capitalei. Zeci de locatari au fost evacuați de pompieri, după ce un apartament de la etajul 4 a luat foc. Proprietara a ajuns la spital.

Ștefan Maleș

Pompierii au stins flăcările, însă au fost chemați din nou după câteva ore, pentru că incendiul a reizbucnit, așa că oamenii s-au văzut nevoiți să iasă din nou în stradă.

Locuitorii unui bloc din Piața Unirii au sunat la 112 în jurul orei 23:00, după ce au simțit miros de fum.

Tânăr: „Toată scara era plină de fum. M-am dus panicat, am sunat la 112. M-a lovit în față fumul și căldura.”

Reporter: „De unde a pornit incendiul?”

Tânăr: „De la etajul 4.”

Reporter: „Cine stătea acolo?”

Tânăr: „O doamnă care, din câte am înțeles, adică știu sigur, are plobleme psihice.”

Vecinii spun că proprietara apartamentului de la etajul 4, în care s-a produs incendiul, locuia singură.

Tânăr: „Unul din pompieri spunea că ar fi făcut țuică, dar fiind cu Altzheimer nu poți să bagi mâna în foc pe ce zice ea.”

Pompierii au intervenit și au stins focul. În acest timp, locatarii de la etajele 5 și 6 au fost evacuați. Apartamentul femeii, care a fost transportată la spital, a ars aproape în întregime. Și casa scării a fost afectată. Oamenii s-au putut întoarce în locuințe după două ore.

După aproximativ patru ore, locatarii au avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Focul s-a reaprins în același apartament și au fost, din nou, evacuați. Scoși pentru a doua oara în stradă, oamenii au răbufnit.

După ce au încheiat a doua intervenție, pompierii urmează să afle cauza incendiului inițial. Dar și de ce a reizbucnit.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, incendiu,

Dată publicare: 18-09-2025 07:37

