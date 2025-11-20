Managerul interimar al Spitalului „Sf. Maria” din Iași a demisionat la aproape șase săptămâni de la numirea în funcție

20-11-2025 | 16:17
spital iasi

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, Veronica Leonte, a demisionat din funcţie la aproape şase săptămâni de când a preluat conducerea unităţii medicale.

Mihaela Ivăncică

"Consiliul Judeţean a luat act de demisia, din motive personale, a doamnei Veronica Leonte din funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii "Sfânta Maria". Doamna Leonte va continua să îşi exercite atribuţiile de coordonare a unităţii medicale până la data de 1 decembrie", a transmis, joi, Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Iaşi.

Pe 8 octombrie, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a transmis că dr. Veronica Leonte a fost desemnată în funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii "Sfânta Maria", numirea fiind făcută la numai o zi după ce dr Radu Constantin Luca a demisionat din funcţia deţinută tot pe parcursul unei luni.

Contextul epidemiologic grav din septembrie

Reamintim că în luna septembrie şapte copii cu vârste de până la 15 ani, care erau internaţi în ATI de la Spitalul "Sf. Maria", au murit infectaţi fiind cu bacteria Serratia Marcescens, motiv pentru care conducerea unităţii medicale a fost schimbată.

În timpul unei vizite făcute imediat după ce moartea celor şapte copii de unitatea medicală a fost făcută publică de publicaţia 7Iaşi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a depistat o serie de nereguli, unele dintre acestea privind personalul medical.

Potrivit unui document prezentat de ministrul Sănătăţii într-o conferinţă de presă organizată pe 2 octombrie, la Bucureşti, la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi nu se respectă normele de amplasare a paturilor în saloane, aparatura şi echipamentele medicale sunt depozitate pe holurile de acces de la nivelul secţiei ATI, materialele sanitare de unică folosinţă sunt depozitate necorespunzător, pe secţia de ATI, etaj 3, nu exista circuite funcţionale iar saloanele/rezervele pacienţilor nu sunt dotate cu lavoare cu apă curentă.

Nereguli privind spațiile și echipamentele ATI

Acelaşi document prezentat de ministrul Sănătăţii arată lipsa boxelor pentru colectarea lenjeriei murdare, a deşeurilor, cabinet pentru consult preanestezic şi terapia durerii, post de supraveghere, sistem de acces controlat în secţia ATI, vestiar-filtru pentru personal, filtru de acces pentru pacienţi şi vizitatori sunt alte nereguli menţionate în document.

"Au fost identificate materiale sanitare de protecţie sterile depăşite ca termen de valabilitate (...). La data controlului, la nivelul saloanelor au fost identificate materiale de unică folosinţă depozitate necorespunzător, şi anume pe pervazul geamurilor. Din verificările efectuate, în secţia de ATI, etajul 3, nu există circuite funcţionale şi vă pot confirma acest lucru pentru că am vizitat, în momentul în care a început acest incident, secţia ATI de acolo. Rezervele nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru a se efectua procedura de curăţare şi dezinfectare a mâinilor. Pe scurt, în Terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienţi, pentru aparţinători, nu există locuri specifice pentru dezinfecţia mâinilor, locuri dedicate pentru ca aparţinătorul sau personalul medical din afara secţiei să se poată echipa cu echipamente de protecţie. Acestea au rolul lor, de a limita răspândirea germenilor patogeni", a afirmat ministrul Rogobete în conferinţa de presă susţinută pe 2 octombrie, la Bucureşti.

