Mai mulți elevi care abia ieșiseră de la școală s-au bătut în stația de autobuz. „Își lasă copilul la școală și vine bătut”

Scene șocante au fost suprinse de un șofer într-o stație de autobuz din Târgu Mureș. Mai mulți elevi care abia ieșiseră pe poarta școlii s-au luat la bătaie. Trei dintre ei au ajuns la spital, iar un băiat de 15 ani a fost reținut de polițiști.

În imaginile surprinse de un martor se vede cum în stația de autobuz mai mulți tineri se lovesc cu pumnii și picioarele. Unul dintre ei cade la pământ, dar continuă să fie agresat.

Bunicul uneia dintre victime: „A mers în stație, el nu mai știe că nu și amintește, în trei locuri a spart capul.”

În timpul altercației, unul dintre băieți ar fi folosit o armă albă, asemănătoare cu un baston telescopic din metal.

Tatăl unei victime: „A spart capul, în trei, patru locuri. A dat cu vipera, a dat așa spate la cap și a căzut jos.”

Tatăl uneia dintre victime: „Deloc nu mi se pare corect. Omul își lasă copilul la școală și vine bătut acasă.”

Adolescenții învață la o școală profesională din Târgu Mureș.

Ramona Săndulescu, director școală: „S-au împins între ei și de aici a degenerat totul. Nu ne-am fi așteptat niciodată să se ajungă la astfel de probleme.”

În urma scandalului, mai mulți elevi au ajuns la spital.

Szabo Greta, medic rezident UPU SMURD Târgu Mureș: „Au fost aduși la unitatea de primiri urgențe trei tineri, victime ale unei agresiuni stradale. Unul dintre ei are o plagă mai mare la nivel occipital, a fost cusut și tratat.”

Poliția a început o anchetă, iar un băiat de 15 ani a fost reținut.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.”

Anchetă face și conducerea școlii în care învață elevii, deși incidentul s-a petrecut în afara instituției de învățământ.

