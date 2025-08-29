În plină criză bugetară, primăria Baia Mare alocă încă 10 milioane de lei Clubului Sportiv Minaur. „În limita bunului simț”

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare va primi până la finalul acestui an încă 10 milioane de lei din bugetul local, sumă ce se adaugă celor 15 milioane de lei alocate deja de la începutul anului.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Doru Dăncuș, în condiții evidente de austeritate bugetară, creșteri de impozite și taxe decise de guvern de până la 70% pentru populație și concedieri anunțate în sectorul bugetar. Chiar și așa, municipalitatea a ales să susțină financiar, în continuare, un club sportiv.

„Facem un efort constant de a menține funcțional clubul și, în limita bunului simț, pe lângă alte categorii de investiții, vom mai aloca din bugetul local suma de 10 milioane lei, pe lângă cei 15 milioane lei pe care clubul i-a primit de la începutul anului. Bugetul de funcționare va fi în limita parametrilor anului 2024, dar și cu obligații care prevăd rezultate în toate categoriile de competiții sportive”, a declarat vineri pentru Agerpres Doru Dăncuș.

Clubul trebuie să-și plătească datoriile

Primarul a adăugat că o altă obligație esențială pentru club este stingerea datoriilor către terți, inclusiv către unii sportivi. „Din cele 12 milioane lei, reprezentând datorii, clubul mai trebuie să onoreze suma de 5-6 milioane lei. Intenția noastră este ca până la sfârșitul anului 2026, datoriile să fie stinse și să intrăm pe o linie de plutire normală. Clubul trebuie să funcționeze eficient, să avem rezultate și o funcționare normală”, a mai spus Doru Dăncuș.

În acest an, administrația clubului a realizat o economie estimată la un milion de euro, iar salariile managerilor din secțiile sportive au fost reduse cu 30%. Totuși, există restanțe salariale: între 4-5 luni pentru o parte dintre jucătorii echipei de handbal masculin și două luni pentru echipa de fotbal, spune primarul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













