După instanțe, este rândul primăriilor la proteste. Angajații administrațiilor locale anunță că nu vor mai lucra cu publicul

29-08-2025 | 12:38
Angajații primăriilor din comunele şi oraşele mici intră, de vineri, în grevă pe termen nedeterminat, nemulţumiţi de măsurile pregătite de Guvernul Bolojan.

Măsurile anunţate vor reduce „brutal” personalul Primăriilor, potrivit unui comunicat remis de Sindicatul SCOR – Solidaritatea Comunelor şi Oraşelor din România.

Primăriile se închid începând de vineri, 29 august! (...) Cu o medie a funcţionarilor publici de 9,78/primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deşi aceştia sunt cel mai prost plătiţi dintre toţi bugetarii”, transmite sursa citată de Agerpres.

Sindicaliştii susţin că, pe lângă aceasta, după ce a promis preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, Guvernul a modificat proiectul de lege şi cei 60.000 de asistenţi personali rămân în sarcina Primăriilor.

Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea Primăriilor comunale să pară că nu-şi pot acoperi salariile din impozitele şi taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenţie a premierului Ilie Bolojan – «meniul pentru săraci», grila de salarizare specială numai pentru Primăriile cu buget redus. Cu sfidare şi aroganţă pe faţă, Consiliile judeţene sunt expres exceptate de la această regulă, deşi niciun Consiliu judeţean nu-şi acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele şi oraşele judeţului”, se mai arată în comunicatul transmis de sindicat.

nicusor dan ilie bolojan
Ce pensie ar urma să încaseze magistrații, după ultima formă a proiectului. Modificarea făcută în discuția cu Nicușor Dan

De asemenea, sindicaliştii îi acuză pe guvernanţi de „epurare politică”.

Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noştri de sindicat, introducerea «jumătăţii de funcţionar public» prin reducerea la jumătate a normei pentru funcţionarii publici aflaţi în funcţie, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcţionarilor care apără legalitatea execuţiei bugetare, a achiziţiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!”, spun reprezentanţii SCOR.

Aceştia şi-au intitulat protestul „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”.

Modelul lui Ilie Bolojan – jumătatea de funcţionar public, presupune că o zi acesta va funcţiona la o Primărie, iar a doua zi la altă Primărie. Consătenii noştri trebuie să înţeleagă ce înseamnă acest model – vii la Primărie şi constaţi că azi nu zboară!”, se precizează în comunicat.

”Pentru toate aceste motive, vă înștiințăm asupra faptului că, începând de vineri 29 august 2025, pe durată nedeterminată, vom intra într-o formă de protest care presupune închiderea primăriilor pentru lucrul cu publicul, în timp ce noi, salariații, vom fi prezenți la locul de muncă și ne vom rezolva lucrările de
serviciu, dar fără a accepta interacțiunea cu publicul sau cu alte entități exterioare instituției.”, se arată în notificarea transmisă de Sindicatul SCOR primăriilor.

Ce se întâmplă în Justiție

Instanțele din întreaga țară și-au redus activitatea și vor judeca doar cauzele urgente cum ar fi arestările preventive sau emiterea ordinelor de protecție.

Marți, Parchetul Tribunalului București a fost primul care și-a suspendat activitatea. Ulterior, toate cele 16 curți de apel din țară s-au alăturat protestului și au cerut retragerea urgentă a proiectului de reformă a pensiilor magistraților.

Ultima formă a proiectului privind pensiile speciale ale magistraților prevede o perioadă de tranziție extinsă la 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare și menținerea plafonului pensiei la 70% din venitul net, cu un prag minim introdus de 55% din venitul brut.

Neatenția unui șofer într-o curbă pe A1. A ajuns captiv între fiarele contorsionate

Sursa: Agerpres

România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Magistrații care se alătură cu întârziere protestului față de reforma pensiilor. Se vor excluși din reforma administrativă
Stiri actuale
Magistrații care se alătură cu întârziere protestului față de reforma pensiilor. Se vor excluși din reforma administrativă

Alte două parchete din vestul României au decis suspendarea activității, ca formă de protest față de proiectul de reformă a pensiilor magistraților, intensificând presiunea asupra Guvernului. Acțiunea a început la București.

Ce pensie ar urma să încaseze magistrații, după ultima formă a proiectului. Modificarea făcută în discuția cu Nicușor Dan
Stiri externe
Ce pensie ar urma să încaseze magistrații, după ultima formă a proiectului. Modificarea făcută în discuția cu Nicușor Dan

Noua variantă a proiectului privind pensiile magistraților prelungește perioada de tranziție la vârsta standard de pensionare de la 10 la 15 ani, după consultările liderilor de coaliție cu președintele Nicușor Dan.

Surse: Amenințările au funcționat. Magistrații aflați acum în grevă ar fi obținut încă 5% la pensie de la Ilie Bolojan
Stiri actuale
Surse: Amenințările au funcționat. Magistrații aflați acum în grevă ar fi obținut încă 5% la pensie de la Ilie Bolojan

Magistrații ar fi obținut de la Guvern o majorare de 5% a pensiilor de serviciu, față de limita de 70% propusă inițial prin reforma pensiilor, în urma grevei declanșate miercuri, potrivit unor surse Știrile ProTV.

Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul
Stiri externe
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul

Liderii Europei au propus crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în încercarea „disperată” de a găsi o soluție pentru pace. Varianta include și detașarea unei armate europene în regiune.

E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată
Stiri Justitie
E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite, în prima parte a lunii
Vremea
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite, în prima parte a lunii

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii, care au făcut publică, vineri, prognoza pe următoarele patru săptămâni.

