După instanțe, este rândul primăriilor la proteste. Angajații administrațiilor locale anunță că nu vor mai lucra cu publicul

Angajații primăriilor din comunele şi oraşele mici intră, de vineri, în grevă pe termen nedeterminat, nemulţumiţi de măsurile pregătite de Guvernul Bolojan.

Măsurile anunţate vor reduce „brutal” personalul Primăriilor, potrivit unui comunicat remis de Sindicatul SCOR – Solidaritatea Comunelor şi Oraşelor din România.

”Primăriile se închid începând de vineri, 29 august! (...) Cu o medie a funcţionarilor publici de 9,78/primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deşi aceştia sunt cel mai prost plătiţi dintre toţi bugetarii”, transmite sursa citată de Agerpres.

Sindicaliştii susţin că, pe lângă aceasta, după ce a promis preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, Guvernul a modificat proiectul de lege şi cei 60.000 de asistenţi personali rămân în sarcina Primăriilor.

„Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea Primăriilor comunale să pară că nu-şi pot acoperi salariile din impozitele şi taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenţie a premierului Ilie Bolojan – «meniul pentru săraci», grila de salarizare specială numai pentru Primăriile cu buget redus. Cu sfidare şi aroganţă pe faţă, Consiliile judeţene sunt expres exceptate de la această regulă, deşi niciun Consiliu judeţean nu-şi acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele şi oraşele judeţului”, se mai arată în comunicatul transmis de sindicat.

De asemenea, sindicaliştii îi acuză pe guvernanţi de „epurare politică”.

„Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noştri de sindicat, introducerea «jumătăţii de funcţionar public» prin reducerea la jumătate a normei pentru funcţionarii publici aflaţi în funcţie, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcţionarilor care apără legalitatea execuţiei bugetare, a achiziţiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!”, spun reprezentanţii SCOR.

Aceştia şi-au intitulat protestul „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”.

„Modelul lui Ilie Bolojan – jumătatea de funcţionar public, presupune că o zi acesta va funcţiona la o Primărie, iar a doua zi la altă Primărie. Consătenii noştri trebuie să înţeleagă ce înseamnă acest model – vii la Primărie şi constaţi că azi nu zboară!”, se precizează în comunicat.

”Pentru toate aceste motive, vă înștiințăm asupra faptului că, începând de vineri 29 august 2025, pe durată nedeterminată, vom intra într-o formă de protest care presupune închiderea primăriilor pentru lucrul cu publicul, în timp ce noi, salariații, vom fi prezenți la locul de muncă și ne vom rezolva lucrările de

serviciu, dar fără a accepta interacțiunea cu publicul sau cu alte entități exterioare instituției.”, se arată în notificarea transmisă de Sindicatul SCOR primăriilor.

Ce se întâmplă în Justiție

Instanțele din întreaga țară și-au redus activitatea și vor judeca doar cauzele urgente cum ar fi arestările preventive sau emiterea ordinelor de protecție.

Marți, Parchetul Tribunalului București a fost primul care și-a suspendat activitatea. Ulterior, toate cele 16 curți de apel din țară s-au alăturat protestului și au cerut retragerea urgentă a proiectului de reformă a pensiilor magistraților.

Ultima formă a proiectului privind pensiile speciale ale magistraților prevede o perioadă de tranziție extinsă la 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare și menținerea plafonului pensiei la 70% din venitul net, cu un prag minim introdus de 55% din venitul brut.

