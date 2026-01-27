„La data de 26 ianuarie 2026, la ora 11:25, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi prin apel la numărul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, în timpul efectuării unor lucrări de branşare la reţeaua de apă, realizate în curtea unei unităţi de învăţământ preşcolar de pe strada Regiment 11 Siret, din municipiul Galaţi, au fost descoperite mai multe fragmente osoase”, a transmis, marţi, IPJ Galaţi.

Sursa citată a precizat că, la faţa locului, poliţiştii au constatat că, la o adâncime de aproximativ 1,50 metri, au fost găsite mai multe fragmente osoase de diferite dimensiuni, fără a se putea aprecia la acest moment dacă acestea sunt umane sau dacă provin de la un animal.

În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, iar fragmentele osoase descoperite au fost ridicate în vederea expertizării de specialitate.

