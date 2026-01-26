Microbuzul școlar nu ajunge la elevii care locuiesc pe dealurile din zonă, iar copiii sunt pe cont propriu.

Mașina în care se aflau cei 5 copii, mai mulți decât capacitatea autoturismului, era condusă de un bărbat de 38 de ani, unchiul fetei care a sfârșit tragic. S-a oferit să-i ducă la școală, pentru că drumul de peste 2 kilometri este anevoios. Însă drumul era acoperit cu un strat de gheață.

Corespondent ProTV: ”Drumul este extrem de alunecos. Practic, nu poți sta în picioare".

Deși bărbatul a echipat roțile mașinii cu un dispozitiv antiderapant, într-o curbă a derapat și s-a răsturnat in râpă. Fata aflată pe locul din dreapta a suferit răni grave. Chiar tatăl ei, pompier, a fost trimis la locul accidentului. Dar copila nu a putut fi salvată.

Cornel Codreanu, bunicul copiilor: ”Mergea la școală... cu frații și cu verișorii...".

Echipajele de urgență nu au putut ajunge imediat la victime. Din cauza gheții, autospecialele s-au oprit la un kilometru distanță.

Ceilalți copii și șoferul mașinii au scăpat cu răni ușoare

Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov: ”Salvatorii s-au deplasat la fața locului cu ajutorul unor utilaje de deszăpezire și cu ajutotul unor tractoare care erau echipate".

Autoritățile locale au trimis un utilaj să împrăștie nisip pe drum, însă după această tragedie pentru că, de regulă, iarna drumul rămâne necurățat, spun cei care locuiesc în zonă.

Jumătate dintre locuitorii comunei stau pe deal și nu au acces la un drum asfaltat. Nimeni nu s-a gândit însă la o soluție viabilă pentru ei.

Cătălin Perșoiu, primarul comunei Poiana Mărului: "Nu este ușor, vă dați seama, mai ales pentru copiii care coboară de exemplu 3 kilometri prin zăpadă ca să ajungă la microbuz".

Ceilalți copii aflați în mașină au suferit răni ușoare. Șoferul e lovit la coloana vertebrală, dar se află în afara pericolului. Toți au fost duși la spital pentru investigații și îngrijiri.





