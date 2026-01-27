În imaginile filmate de camera de bord a unui vehicul, se vede microbuzul care intrase în depășire și se pregătea să revină pe banda lui. La un moment dat mașina a început să vireze spre stânga și a lovit frontal un camion care venea din sens opus.



Din primele date, au fost identificate şase persoane decedate la faţa locului. Ulterior, autoritățile au anunțat o a șaptea persoană decedată. Trei au fost rănite.

Toate cele 10 persoane se aflau într-un microbuz care efectua o deplasare pe ruta Grecia-Franţa.



La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD şi un ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple).

