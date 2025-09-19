Mircea Geoană afirmă că Rusia nu va ataca „tradițional” NATO. Va fi „un adevărat război cognitiv”

Preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că Rusia va ataca „tradiţional" Alianţa, dar apreciază că urmează „o perioadă lungă de testare a vigilenţei, un război cognitiv".

„Suntem evident îngrijoraţi când vedem o dronă sau mai multe survolând spaţiul nostru aerian şi NATO se organizează bine (...) Sunt mai puţin preocupat de riscul militar tradiţional. Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv, care să provoace o reacţie a unei NATO foarte puternice, care investeşte foarte mult în apărare. Dar vom avea în faţa noastră o perioadă lungă de atacuri asimetrice, de testare a vigilenţei noastre, un adevărat război cognitiv cu opiniile noastre publice, construind pe temerile justificate sau amplificate", a afirmat el.

Mircea Geoană s-a referit în acest context la atacuri cibernetice şi infrastructuri vulnerabile, care trebuie protejate.

„Avem în faţă o perioadă foarte complicată, în care vom fi testaţi ca societate - dacă suntem suficient de dârji, rezilienţi, dacă noi, ca societate, ca români, ca românce, avem capacitatea să înţelegem că nu totul e despre război, ci totul este despre rezistenţa noastră de a merge înainte", a mai afirmat fostul secretar general adjunct al NATO.

El a deschis sesiunea Aspen European Strategic Forum, care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Mircea Geoană: Aceștia sunt anii definitorii pentru Europa

În cadrul discursului inaugural, Geoană a apreciat că aceştia sunt „anii definitorii" pentru Europa, legaţi de influenţa pe care această regiune o va avea.

„Ajutarea Ucrainei să reziste, să fie parte din familia noastră, va fi parte a testului legat de ceea ce va fi Europa în următoarele decenii", a completat acesta, mărturisind că îşi doreşte un rol mai mare pentru România şi ţările din regiune.

„Pentru România, spun din suflet (...), cred că nu ar trebui să ne bazăm pe faptul că geografia ne va duce mereu mai departe", a arătat Mircea Geoană şi a făcut apel la creativitate, în contextul actualelor schimbări în politica externă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













