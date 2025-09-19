Mircea Geoană afirmă că Rusia nu va ataca „tradițional” NATO. Va fi „un adevărat război cognitiv”

Stiri actuale
19-09-2025 | 16:19
Mircea Geoana
Profimedia

Preşedintele Institutului Aspen România, Mircea Geoană, a afirmat vineri la un forum de dezbateri că nu crede că Rusia va ataca „tradiţional" Alianţa, dar apreciază că urmează „o perioadă lungă de testare a vigilenţei, un război cognitiv".

autor
Sabrina Saghin

„Suntem evident îngrijoraţi când vedem o dronă sau mai multe survolând spaţiul nostru aerian şi NATO se organizează bine (...) Sunt mai puţin preocupat de riscul militar tradiţional. Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv, care să provoace o reacţie a unei NATO foarte puternice, care investeşte foarte mult în apărare. Dar vom avea în faţa noastră o perioadă lungă de atacuri asimetrice, de testare a vigilenţei noastre, un adevărat război cognitiv cu opiniile noastre publice, construind pe temerile justificate sau amplificate", a afirmat el.

Mircea Geoană s-a referit în acest context la atacuri cibernetice şi infrastructuri vulnerabile, care trebuie protejate.

„Avem în faţă o perioadă foarte complicată, în care vom fi testaţi ca societate - dacă suntem suficient de dârji, rezilienţi, dacă noi, ca societate, ca români, ca românce, avem capacitatea să înţelegem că nu totul e despre război, ci totul este despre rezistenţa noastră de a merge înainte", a mai afirmat fostul secretar general adjunct al NATO.

El a deschis sesiunea Aspen European Strategic Forum, care a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Citește și
ionut costea
Ionuț Costea, cumnatul lui Geoană, a fost adus în țară. Va ispăși o pedeaspă de șase ani în închisoare pentru mită

Mircea Geoană: Aceștia sunt anii definitorii pentru Europa

În cadrul discursului inaugural, Geoană a apreciat că aceştia sunt „anii definitorii" pentru Europa, legaţi de influenţa pe care această regiune o va avea.

„Ajutarea Ucrainei să reziste, să fie parte din familia noastră, va fi parte a testului legat de ceea ce va fi Europa în următoarele decenii", a completat acesta, mărturisind că îşi doreşte un rol mai mare pentru România şi ţările din regiune.

„Pentru România, spun din suflet (...), cred că nu ar trebui să ne bazăm pe faptul că geografia ne va duce mereu mai departe", a arătat Mircea Geoană şi a făcut apel la creativitate, în contextul actualelor schimbări în politica externă.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, NATO, europa, Mircea Geoana,

Dată publicare: 19-09-2025 15:56

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba brunetă vrea să intre în istoria sportului! Cum arată prima femeie care candidează pentru președinția FIA
GALERIE FOTO Superba brunetă vrea să intre în istoria sportului! Cum arată prima femeie care candidează pentru președinția FIA
Citește și...
Încercările lui Ionuț Costea de a scăpa de pedeapsa de 6 ani de închisoare, după ce a fost extrădat în România
Stiri Justitie
Încercările lui Ionuț Costea de a scăpa de pedeapsa de 6 ani de închisoare, după ce a fost extrădat în România

Condamnat definitiv pentru corupție și dat în urmărire internaţională de mai bine de doi ani, Ionuț Costea, fostul preşedinte al Eximbank și cumnatul lui Mircea Geoana, a fost extrădat în România.

Ionuț Costea, cumnatul lui Geoană, a fost adus în țară. Va ispăși o pedeaspă de șase ani în închisoare pentru mită
Stiri Justitie
Ionuț Costea, cumnatul lui Geoană, a fost adus în țară. Va ispăși o pedeaspă de șase ani în închisoare pentru mită

Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul șef Eximbank, condamnat la 6 ani pentru mită, va fi adus marți în România din Turcia.    

Reacție din România privind noul ambasador al SUA la București numit de Trump. „Am lucrat cu el”
Stiri Politice
Reacție din România privind noul ambasador al SUA la București numit de Trump. „Am lucrat cu el”

Fostul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoană salută numirea lui Darryl Nirenberg în funcţia de ambasador al SUA la Bucureşti, apreciind că este ”un profesionist desăvârşit”.

Recomandări
CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe
Stiri externe
CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe

Comisia Europeană răspunde cerințelor președintelui Trump de accelerare a renunțării la energia rusească, în contextul menținerii sprijinului american pentru Ucraina.

Surse: Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA
Stiri actuale
Surse: Secretar de stat în Ministerul Economiei, reţinut de DNA

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastian Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC, şi l-au plasat sub control judiciar. De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Energiei.

Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul
Stiri externe
Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi "o forţă fără precedent" în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona, relatează AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Septembrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Septembrie 2025

01:44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28