MAI demontează un nou fake news care circulă în mediul online, privind controlul total al mobilităţii: „Nu este o glumă!”

Ministerul de Interne semnalează, joi, un fake news care circulă în mediul online, potrivit căruia se urmăreşte controlul total al mobilităţii.

Mesajul susţine că, sub scopul declarat al îmbunătăţirii siguranţei rutiere şi al reducerii numărului de acidente, autorităţile urmăresc să controleze traficul.

”Vă informăm că pe reţelele de socializare şi pe cele de mesagerie circulă mesaje care anunţă operaţionalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetăţenilor în trafic şi în zonele publice. Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani”, a transmis, joi, MAI, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

Ministerul precizează că de fiecare dată a dezminţit aceste informaţii.

”Vă rugăm, informaţi-vă din surse oficiale. Siguranţa rutieră este o prioritate, nu o glumă!”, a mai transmis MAI.

Mesajul fals distribuit în mediul online

Mesajul la care se face referire – şi care a fost distribuit în mai multe grupuri online – susţine că, sub scopul declarat al îmbunătăţirii siguranţei rutiere şi al reducerii numărului de acidente, autorităţile urmăresc controlul total al mobilităţii.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat recent că Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic.

”Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, transmitea ministrul, precizând, de asemenea, că un procent din amenzile achitate va fi direcţionat către educaţia rutieră şi către mentenanţa sistemelor tehnice.

Precizările ulterioare ale MAI despre utilizarea camerelor

Ulterior, Ministerul Afacerilor Interne a făcut precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur şi utilizarea camerelor de monitorizare a traficului, după ce Cătălin Drulă (USR) a acuzat că nu sunt folosite camerele deja instalate pentru a preveni tragedii în trafic.

MAI arăta că OUG supusă dezbaterii publice stabileşte clar cadrul legal prin care imaginile transmise de către camerele din trafic sunt folosite pentru identificarea abaterilor şi generarea de procese verbale digitale.

Apoi, mai este o etapă care să permită conectarea camerelor instalate de către autorităţile locale. Întrucât acestea au instalat fiecare alt tip de cameră şi cu alte caracteristici, ele trebuie toate omologate şi testate, înainte de a fi conectate la sistemul naţional.

În caz contrar, pot apărea erori care pot duce la anularea în instanţă a proceselor verbale.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Sursa: News.ro

