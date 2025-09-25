Fake news despre Keanu Reeves. Actorul nu s-a căsătorit în secret cu iubita sa, Alexandra Grant, în vârstă de 52 de ani

25-09-2025 | 16:27
Keanu Reeves, Alexandra Grant
Un reprezentant al lui Keanu Reeves a negat afirmațiile potrivit cărora actorul din seria de filme John Wick s-ar fi căsătorit în secret cu iubita sa, Alexandra Grant.

La începutul acestei luni, publicația Radar Online a susținut că cuplul a avut o ceremonie discretă de căsătorie în Europa, în timpul verii.

Însă în 22 septembrie, reprezentantul lui Reeves a infirmat aceste zvonuri, spunând pentru E! News într-un comunicat scurt: "Nu este adevărat. Ei nu sunt căsătoriți".

Câteva ore mai târziu, Grant și-a transmis propriul punct de vedere pe Instagram. Ea a postat o fotografie cu ei doi sărutându-se în fața unei expoziții de artă, alături de acest mesaj:

"Aceasta este o fotografie reală. Nu este o fotografie de logodnă sau un anunț de nuntă AI... pur și simplu un sărut! (Chiar dacă poate momentul de dinainte sau de după... având în vedere expresiile ușor prostești de pe fețele noastre!) Eram la Roden Crater, iar Keanu și Gard tocmai terminaseră interviul cu James Turrell pentru Visionaries. Îl distribui aici pentru a vă mulțumi tuturor pentru felicitările pentru nunta noastră. Doar că nu ne-am căsătorit. Veștile bune sunt foarte necesare în aceste zile, dar sunt încă știri false, așa că fiți atenți acolo! Deci, aici e un pic de fericire reală!"

Reeves și Grant au fost împreună de ani de zile, dar au păstrat cea mai mare parte a poveștii lor de dragoste în privat, notează Elle.

Pe 3 septembrie, Grant - în vârstă de 52 de ani - a postat un mesaj pe Instagram pentru cea de-a 61-a aniversare a lui Reeves, distribuind o fotografie a unui tort în formă de inimă decorat cu numele său.

"Mulțumesc tuturor celor care au trimis urări dulci pentru ziua de naștere a lui Keanu ieri... a fost bine sărbătorit!", a scris ea în legendă. "Și lui Keanu - care a văzut această postare ca un proiect!- îi sunt atât de recunoscătoare pentru dragostea și parteneriatul vostru. Acum înapoi la pictură! xo."

Cuplul s-a întâlnit pentru prima dată cu ceva timp înainte de publicarea cărții lor ilustrate colaborative din 2011, Ode to Happiness, pe care Reeves a scris-o și Grant a ilustrat-o.

În 2016, au colaborat din nou pentru cartea Shadows, înainte de a-și co-funda editura, X Artists' Books, în anul următor.

Relația lor romantică a devenit publică în 2019, când și-au făcut debutul ca și cuplu la Gala LACMA Art + Film. De atunci, ei au oferit câteva imagini din viața lor împreună.

În martie 2023, Reeves și-a amintit că a petrecut câteva "momente de fericire" cu Grant, spunând pentru People: "Eram în pat. Eram conectați. Zâmbeam și râdeam și chicoteam. Ne simțeam minunat. A fost foarte plăcut să fim împreună".

Mai târziu în acel an, Grant a vorbit pentru People despre parteneriatul lor și despre aprecierea ei pentru meseria lui Reeves.

"Este o astfel de inspirație pentru mine. Este atât de creativ, este atât de bun. Muncește atât de mult. Pentru a face un film, ai nevoie de sute de oameni. Pentru a fi un artist, nu ai nevoie. Ai nevoie de unul singur. Ai nevoie de o comunitate pentru a aduce munca în lume, dar nu și pentru a o face. Cred că o parte din inspirație este dată de diferențele de scară."

Sursa: Elle

